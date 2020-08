Les deux migrants sont sortis de dessous la camionnette une fois que le couple est arrivé dans l’Essex (Photo: SWNS)

Un couple rentré de France a été stupéfait de découvrir qu’un homme et un garçon de 16 ans s’étaient rangés sous leur fourgonnette sur des centaines de kilomètres.

May et Dean Darke, tous deux dans la soixantaine, s’étaient rendus en Bretagne pour aider leur parent à retourner au Royaume-Uni. Ils ont ensuite parcouru 326 miles du port de Caen, à Portsmouth, jusqu’à leur domicile à Basildon, Essex, le 29 juillet, avant que deux migrants n’apparaissent sous leur véhicule.

Le couple, originaire du Soudan, avait été caché sous le châssis dans l’espoir d’atteindre Manchester, où l’un d’eux a une sœur. Après leur découverte, les Darkes ont appelé la police et ont déclaré que les passagers clandestins étaient heureux d’attendre l’arrivée des agents.

May a déclaré: «Quand nous sommes rentrés à la maison, nous avons entendu un bruit et les hommes sont venus de dessous la camionnette. Nous étions choqués et effrayés, mais ils étaient très passifs.

May et Dean Darke étaient rentrés dans l’Essex depuis la Bretagne (Photo: SWNS)

Ils ont été arrêtés à la maison (Photo: SWNS)

«Je leur ai dit que j’appelais la police et ils semblaient être d’accord avec ça, et ils se sont assis et ont attendu. C’était assez effrayant car nous ne savions pas ce qui allait se passer et s’ils allaient nous attaquer.

«J’ai ressenti de la sympathie pour eux et ils ont dû être désespérés de faire un voyage comme celui-là. Le plus jeune avait très peur – cela devait être assez effrayant pour eux.

Un auteur pour enfants abattu lors d’une « tentative d’assassinat » alors qu’un homme armé meurt en fuyant les lieux

«Mais je me suis senti en colère parce que j’avais été entraîné à faire quelque chose d’illégal, et je me suis aussi senti violé qu’ils aient été trouvés sur ma voiture devant chez moi, où je devrais me sentir en sécurité.»

La sœur de May, Kathy, 61 ans, qui avait suivi les Darkes de Bretagne avec son mari Kevin, a déclaré que la façon dont ils avaient réussi à passer sous la camionnette était un «mystère complet».

Elle a déclaré que les responsables avaient vérifié la camionnette à plusieurs reprises avec des torches dans le port de Caen, ce qui signifie que le couple est probablement allé en dessous pendant qu’ils voyageaient sur le ferry de nuit.

On pense qu’ils sont passés sous la camionnette pendant le ferry de nuit (Photo: SWNS)

Kathy a poursuivi: «Ils s’étaient probablement accrochés au dessous de la camionnette toute la nuit – puis pendant plus de 100 milles de Portsmouth à Basildon.

«Le plus jeune nous a dit qu’il avait 16 ans, et je pense que l’autre avait 20 ans. Ils étaient venus du Soudan en France il y a deux semaines. Ils essayaient de se rendre à Manchester, car l’un d’eux avait une sœur qui vivait là-bas.

«Je pense qu’ils étaient très heureux que nous appelions la police – ils semblaient vouloir être placés en garde à vue et soignés.»

Un porte-parole de la police d’Essex a déclaré: «Nous avons été appelés à recevoir des informations sur deux personnes retrouvées dans une camionnette à Basildon Drive, Basildon vers 9h20 le 29 juillet. Des agents étaient présents et deux personnes ont été arrêtées, soupçonnées d’infractions liées à l’immigration. »

