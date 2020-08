Les Philadelphia 76ers s’apprêtent à affronter les Houston Rockets dans un match qui n’a essentiellement aucun sens pour les deux équipes. Les Sixers affronteront les Celtics de Boston en séries éliminatoires et leur attention sera très probablement tournée vers cette série, c’est juste la nature humaine.

Les Rockets sont dans une situation similaire car ils savent qu’ils affronteront le Thunder d’Oklahoma City en séries éliminatoires. Ils seront sans Russell Westbrook, ils utiliseront donc probablement beaucoup de leurs jeunes gars et entreront en mode éliminatoire la semaine prochaine. Cela sera traité comme le jeu 82 dans un cadre normal.

Cela dit, passons à l’aperçu de la finale de cette saison:

Comment regarder Sixers contre Rockets

Date: Vendredi 14 août

Temps: 21h00. est

Emplacement: AdventHealth Arena Orlando, Floride

LA TÉLÉ: ESPN, NBC Sports Philadelphie

Rapport de blessure

Sixers: OUT: Ben Simmons (chirurgie du genou gauche) QUESTIONABLE: Joel Embiid (douleur à la cheville gauche), Glenn Robinson III (pointeur de la hanche gauche)

Fusées: OUT: Russell Westbrook (souche quadruple droite)

Storylines

Les Sixers réagissent aux Celtics

Les Sixers et les Celtics ont toujours été de grands rivaux dans l’histoire des franchises et ils vont maintenir cette rivalité légendaire dans la bulle pour le premier tour des séries éliminatoires. Al Horford sera désormais de l’autre côté de cette rivalité après avoir joué pour Boston lors de leur précédente rencontre éliminatoire en 2018.

«En entrant dans la bulle, nous savions que c’était une possibilité», a déclaré Horford. «Pour nous, c’est une formidable opportunité… cela fait partie de l’entreprise. De toute évidence, nous les avons déjà joués de nombreuses fois cette année, donc cet effet est éliminé, alors nous pouvons maintenant y aller et concourir et cela devrait être une série amusante. «

Les Sixers s’attendent à ce que Horford fasse la différence

Horford lui-même a été le facteur le plus important de la série éliminatoire de 2018 lorsque Boston a triomphé en cinq matchs. Sa défense contre Embiid et Simmons était une grande raison pour laquelle les Celtics sont repartis avec une victoire. Maintenant qu’il est avec Philadelphie, l’entraîneur Brett Brown espère pouvoir renverser la vapeur en faveur des Sixers.

« Je veux dire qu’il a tellement de multiples objectifs », a demandé Brown. «Lorsque vous perdez quelqu’un comme Ben Simmons et que vous regardez autour de vous, où allez-vous inventer des choses en ce qui concerne surtout le côté défensif, vous pouvez lui demander de le faire. Il est évidemment un athlète différent de Ben, mais son intellect, sa rapidité latérale et sa ténacité, ceux-ci peuvent surcompenser beaucoup, et nous avons tous vu de première main le succès défensif des Celtics qu’il a eu sur quelques-uns de nos joueurs. Vous avez hâte de retourner l’uniforme et de l’amener plus à notre manière et il sera très important, d’autant plus que je l’ai dit sans Ben Simmons.

Prédiction

Ce match de vendredi ne signifie pas grand-chose pour Philadelphie ou Houston. Si les équipes décident de jouer leurs habitués, on ne peut pas s’attendre à ce qu’elles jouent autant qu’elles se préparent pour les séries éliminatoires. Donc, dans ce cas, on peut s’attendre à un jeu un peu bâclé. Les Sixers pourraient aller au fond de leur banc et voir ce qu’ils ont en Norvel Pelle et Marial Shayok.

Choisir: Rockets, mais uniquement parce qu’ils figurent dans la liste des équipes à domicile

Série de la saison Sixers vs Rockets