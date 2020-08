Les procureurs français disent qu’il «semble» qu’un migrant de 16 ans qui s’est noyé dans la Manche était en fait un homme de 28 ans, des proches disant que la France avait précédemment rejeté une demande d’asile de sa part.

Le procureur adjoint de Boulogne-sur-Mer, Philippe Sabatier, a qualifié le décès d’Abdulfatah Hamdallah, un Soudanais accroupi dans le campement meurtri de la «Calais Jungle» pendant environ deux mois avant son voyage malheureux.

Les médias avaient précédemment décrit le migrant noyé comme un enfant de 16 ans, citant la ministre déléguée française à la Citoyenneté, Marlene Schiappa, qui elle-même semblait avoir atteint l’âge accordé aux sauveteurs par un autre passager du bateau.

Le nouvel âge donné par Sabatier, citant des documents de voyage récupérés, semble contredire ces premiers rapports.

« Je ne sais pas s’il avait demandé l’asile aux autorités britanniques, mais il semble l’avoir fait avec les autorités françaises », a déclaré le procureur au site Web de gauche Independent.

Des proches ont maintenant déclaré que les Français «avaient rejeté son cas», selon le Times.

Certains politiciens en France, qui ont permis à la crise des bateaux de migrants de s’épanouir en ne contrôlant pas leurs propres frontières, en permettant à des campements illégaux de surgir le long de leur rivage, et en refusant d’arrêter et de faire reculer la plupart des bateaux qu’ils détectent après mer, ont blâmé la Grande-Bretagne pour la noyade de Hamdallah.

«Combien de tragédies supplémentaires faudra-t-il aux Britanniques pour retrouver une once d’humanité?» a déclaré Pierre-Henri Dumont, un membre de l’Assemblée nationale française représentant Calais – apparemment insouciant du fait que, selon ses proches, le noyé avait déjà été rejeté par la France.

Comment Dumont s’attend à ce que les Britanniques empêchent les noyades dans la Manche à moins de mettre à disposition des ferries et des vols gratuits pour quiconque souhaite s’installer en Grande-Bretagne, car seuls les Français pourraient effectivement mettre fin à la possibilité de noyades en empêchant les départs.

Dumont a suggéré que «l’incapacité de demander l’asile en Grande-Bretagne sans être physiquement présent est à l’origine de ces tragédies» – bien que l’on ne sache pas non plus comment cela améliorerait la situation, en tant que migrants en France – un premier État membre de l’UE sûr et mondial – seraient dans presque tous les cas considérés comme des réfugiés non légitimes, l’attrait des traversées illégales de la Manche étant que les autorités britanniques sont extrêmement inefficaces pour expulser les migrants dont les demandes d’asile sont sans fondement.

Certes, les Français eux-mêmes avaient déjà statué que Hamdallah n’était pas un véritable réfugié.

La Grande-Bretagne a pris des centaines d’enfants supposés migrants de France en 2016, après la pression de militants tels que Lord Dubs, qui les comparaient aux enfants juifs évacués d’Allemagne et de certaines régions d’Europe avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

Le programme a été interrompu lorsqu’il est devenu évident que les migrants arrivant dans le cadre du programme Dubs étaient en grande partie des jeunes hommes qui prétendaient avoir environ 16 ou 17 ans, et non de jeunes enfants – certains en apparence plus proches des hommes dans la trentaine que des adolescents.

