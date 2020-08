Les Lakers de Los Angeles a réussi à gagner Portland Trail Blazers par 108-116 lors du troisième match des Play-offs des demi-finales de la NBA Western Conference. Avec ce triomphe de Les Lakers de Los Angeles, l’égalité se termine par un résultat de 1-2.

Le premier quart a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat de 29-25. Plus tard, au deuxième quart, les locaux ont maintenu leur différence sur le tableau de bord et ont terminé avec un résultat partiel de 28-28. Après cela, les joueurs ont atteint la pause avec un 57-53 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse a réussi à récupérer des points jusqu’au tracé du match, en fait, ils ont réalisé un partiel de 12-0 dans ce trimestre et ont atteint un écart de 12 points (81-93) et ont conclu avec un résultat partiel de 29-40 (et 86-93 au total).

Écart ouvert des Lakers

Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de Les Lakers de Los Angeles ils ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, ont porté l’écart à un maximum de 14 points (100-114) et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 22-23. Enfin, les rivaux ont clôturé le tableau d’affichage du match avec un résultat de 108-116 en faveur de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, Les Lakers de Los Angeles a remporté la victoire grâce à 38 points, huit passes et 12 rebonds James Lebron et les 29 points, huit passes et 11 rebonds de Anthony Davis. Les 34 points, sept passes et cinq rebonds de Damian Lillard et les 28 points, quatre passes et huit rebonds de Cj Mccollum ils n’étaient pas assez pour Portland Trail Blazers pourrait gagner la partie.

Après la victoire locale, les deux équipes se retrouveront, cette fois dans le AdventHealth Arena dans le quatrième duel de la série.