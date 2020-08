Alors, qu’est-ce que je veux dire quand je dis que vous devez pérenniser votre entreprise? La pérennité signifie créer une entreprise qui anticipe les changements futurs en créant des produits et des marques qui ne deviennent pas obsolètes. Une entreprise qui s’efforce de survivre loin dans l’avenir planifie cet avenir aujourd’hui, plutôt que de faire face aux stress et aux chocs qui surviennent lorsque l’avenir submerge cette entreprise.

La double crise économique et sanitaire à laquelle sont confrontées les entreprises aujourd’hui a pris de nombreuses entreprises au dépourvu, les laissant vulnérables et obligeant beaucoup d’entre elles à fermer définitivement leurs portes. Des marques comme Lord and Taylor, Chuck E. Cheese et de nombreuses autres entreprises du secteur de la vente au détail et du divertissement se retrouvent désormais avec peu d’options autres que de déclarer faillite et de fermer les portes dans de nombreux endroits. Et, si les temps auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui sont très inhabituels, ces défis économiques sont loin d’être uniques. Au lieu de cela, les problèmes qui sous-tendent cette crise se construisent depuis des décennies, ignorés par les gestionnaires et les investisseurs qui ont enfoui leur tête collective dans le sable, alors qu’ils auraient dû anticiper les changements du statu quo.

Un récit édifiant

L’industrie automobile américaine est un récit édifiant de ce qui se passe lorsque vous n’avez pas à assurer la pérennité de votre entreprise. Dans les années 1970, les constructeurs automobiles américains ont géré le jeu et réalisé d’énormes profits. Mais, le vent du changement arrivait et ils n’ont rien fait pour changer le modèle commercial qui a apporté une grande richesse à tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement.

Les Japonais, une blague de longue date dans l’industrie pour la mauvaise qualité de leurs automobiles, ont adopté les restrictions de TQM (gestion de la qualité totale) et ont non seulement considérablement amélioré leur qualité, mais ont également utilisé les premiers précurseurs du lean pour réduire le temps nécessaire à la production d’un nouveau modèle de 7 ans à 3. Ce fut la première des trois menaces qui ont fait tomber les puissants.

Ensuite, l’embargo pétrolier des dirigeants de l’OPEP qui ont pris connaissance de l’offre et de la demande dans les universités occidentales a entraîné des pénuries de gaz entraînant de longues lignes (certaines régions ont eu recours au rationnement du gaz) et d’énormes pics de prix d’environ 23 cents / gallon à 75 cents / gallon presque du jour au lendemain. .

Enfin, la politique a relevé sa tête laide en approuvant le libre-échange, qui abaissait les tarifs et les quotas sur les produits étrangers, y compris les voitures.

En réponse à ces menaces, Detroit (siège de l’industrie automobile américaine) n’a pratiquement rien fait. Ils ont serré les poings contre les politiciens pour restreindre les importations de voitures tout en continuant à fabriquer de gros engins terrestres qui ont obtenu des gallons / mile contrairement aux petites voitures japonaises avec leur efficacité énergétique. De plus, les voitures japonaises ont commencé à surpasser la qualité des voitures fabriquées aux États-Unis. Le résultat net de cette incapacité à reconnaître l’avenir a été dévastateur. Detriot est devenue une ville fantôme et l’industrie automobile américaine n’a jamais retrouvé son importance en tant que voiture de choix aux États-Unis – une erreur de 50 ans.

Pourquoi les gestionnaires ne sont pas à l’épreuve du temps

Le défaut de pérennité de votre entreprise ne se présente pas tout de suite. Votre entreprise va de l’avant, que vous soyez à l’épreuve du temps ou non, mais si vous ne l’avez pas fait pour l’avenir, vous pourriez vous heurter à un mur lorsque les conditions externes changent. Ainsi, plutôt que de faire face à une rampe montante sur une période plus longue pendant laquelle vous avez pérennisé votre entreprise, vous vous arrêtez net dans votre élan. Grimper le mur devant vous nécessite une quantité considérable de ressources (temps, argent, efforts, concentration) et peut être impossible. Par conséquent, plutôt que de répandre la douleur sur une longue période de temps, vous la ressentez en même temps.

Problèmes immédiats

Lorsque vous pérennisez votre entreprise, les résultats ne se manifestent pas avant des années, voire des décennies. Parfois, les gains de la pérennité ne se manifestent jamais. En attendant, votre entreprise est confrontée à une série de défis immédiats, tels que des retards de livraison, des problèmes administratifs tels que les relations avec les employés et une panne d’équipement, ou des problèmes de trésorerie. Le fait de ne pas résoudre ces problèmes porte atteinte à votre réputation auprès des clients, des partenaires et des employés, ce qui entraîne une baisse des bénéfices maintenant et dans un proche avenir.

De plus, la gestion des opérations quotidiennes de l’entreprise demande du temps et de la concentration. Parfois, vous sentez que les exigences quotidiennes de votre entreprise vous vident de tout ce que vous avez.

Et, faites-y face. Vous avez une bande passante limitée et, comme on dit, la «roue grinçante est graissée». Par conséquent, vous dépensez toute votre énergie à survivre chaque jour.

Myopie

Voici un excellent article de Forbes sur les dangers de sacrifier le succès à long terme pour des gains à court terme et, plus important encore, comment éviter cet écueil courant. Cela soulève la question de savoir pourquoi ce style de gestion négatif continue de dominer. Voici quelques facteurs à l’origine de la myopie dans les entreprises:

Trop occupé pour penser à long terme Manque de données nécessaires à la planification à long terme Priorités plus urgentes, y compris les bénéfices à court terme Demandes de parties externes, telles que les investisseurs et les membres du conseil d’administration Contrats de travail restrictifs Manque d’imagination Plans de rémunération qui récompensent les bénéfices à court terme

Un manque de leadership et des structures de récompense mal construites sont à la base de tous ces facteurs contribuant à la myopie vécue dans un certain nombre d’entreprises. Par exemple, si vous êtes un manager et que votre plan de rémunération récompense les bénéfices réalisés par votre unité, vous travaillez très fort pour optimiser vos bénéfices. Étant donné que de nombreux efforts pour assurer la pérennité de votre entreprise impliquent des dépenses, vous savez que votre chèque de paie diminue lorsque vous dépensez de l’argent pour la pérennité plutôt que de porter cet argent à titre de profit. Dans ces conditions, presque aucun manager ne consacre de l’argent à l’avenir.

Mais, le futur devient finalement le présent, amenant avec lui les défis mentionnés précédemment qui réduisent les profits. Cela devrait changer votre motivation à planifier l’avenir, n’est-ce pas? Non, car si vous avez fait un excellent travail en produisant des bénéfices, vous êtes passé à un poste de niveau supérieur au sein de votre entreprise ou vous avez porté votre capacité à générer des bénéfices dans une autre entreprise où vous adoptez la même approche à courte vue. En fait, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, le travailleur moyen reste chez son employeur actuel pendant un peu plus de 4 ans et peut détenir plusieurs titres au cours de cette période. Par conséquent, au moment où l’entreprise finit par payer pour sa myopie, les gestionnaires responsables de ces mauvaises décisions ont disparu depuis longtemps et un autre pauvre type / fille en prend la responsabilité.

Étapes pour pérenniser votre entreprise

1. Détection du marché

La détection du marché est «une large génération d’informations sur le marché par une organisation concernant les besoins présents et futurs des clients, la distribution de ces connaissances dans l’unité fonctionnelle de l’organisation et la réactivité / réaction de l’organisation au marché» (Jaworski & Kohli, 1993) . Vous trouverez ci-dessous une représentation graphique des données de détection du marché montrant comment une entreprise utilise la probabilité qu’un événement se produise et l’effet de cet événement sur les performances de l’entreprise.

Une détection efficace du marché va au-delà de la simple compréhension des besoins changeants des consommateurs pour étudier l’impact potentiel d’autres éléments de l’environnement externe, y compris la concurrence, l’économie, la technologie et les environnements juridiques / réglementaires. Bien sûr, il y a souvent un chevauchement entre les changements dans ces éléments de l’environnement, y compris les changements dans les goûts des consommateurs. Voici quelques changements auxquels les entreprises sont confrontées aujourd’hui:

Les consommateurs choisissent de plus en plus des produits basés sur l’engagement d’une entreprise envers des pratiques commerciales durables telles que la protection de l’environnement, la justice sociale, le bien-être animal et les contributions caritatives La technologie évolue avec: une utilisation et une capacité accrues des robots, de l’IA (intelligence artificielle) et du ML (apprentissage automatique) ) utilisation de capteurs pour optimiser les performances dans la fabrication et la logistique des options numériques sophistiquées telles que des vestiaires virtuels permettant aux clients d’acheter une plus large gamme de produits en ligne des trônes qui réduisent les délais de livraison un coût de stockage de données réduit permettant la collecte de quantités massives de données pour alimenter de nouvelles industriesnanotechnologie réalité virtuelle pour vous permet d’aller n’importe où sans quitter la roomblockchain et d’autres technologies de grand livre distribuées.ordinateurs quantiques qui font que les supercalculateurs d’aujourd’hui ressemblent à des jouets La télésanté de plus en plus alimentée par l’IA pour rendre le diagnostic plus précis et plus rapide Crypto-monnaie et diminution de l’utilisation de l’argent car de plus en plus de consommateurs choisissent de payer à l’aide d’applications comme Apple Pay, la technologie mobile permettant aux utilisateurs de tout faire en un clic de clé, de la gestion de leur maison au déverrouillage de leur voiture, en passant par la surveillance de leur santé, leur rappel des événements, le stockage et la prise de photos / vidéos avec une meilleure qualité que les caméras. il y a quelques années, oh, et passer des appels téléphoniques et des SMS.

2. Brainstorming

La collecte d’informations sur l’environnement n’est que la première étape du processus de pérennisation de votre entreprise. Ensuite, les entreprises doivent diffuser des informations à travers l’organisation à diverses personnes dans l’ensemble de l’organisation. Plus votre équipe est diversifiée en termes de données démographiques (âge, sexe, race) et de fonction professionnelle, meilleures sont vos idées.

Il existe un concept de communication appelé liens faibles, faisant référence aux relations entre les personnes au-delà d’un groupe, d’où la justification de l’utilisation de divers membres dans vos séances de brainstorming. L’embauche de personnes ayant des expériences en dehors de votre entreprise ou même de votre secteur entraîne des liens plus faibles qui profitent à votre entreprise en introduisant de nouvelles idées et solutions. Utiliser des personnes ayant des antécédents et des expériences similaires conduit à un brainstorming anémique qui ne fait que ressasser de vieilles idées.

La règle principale du brainstorming est que tout est permis. Les idées ne doivent pas être pratiques ni même possibles à ce stade. Une idée impossible génère souvent une idée connexe qui est faisable. Prenez Leonardo DiVinci. Il a dessiné des images réalistes de machines comme des hélicoptères et des sous-marins bien avant le moteur à combustion interne. Ses idées n’avaient pas de place dans son temps, mais ont motivé les autres à produire son imagination une fois que la technologie a rattrapé son retard.

3. Élaboration d’une analyse de rentabilisation

Bien sûr, après avoir réfléchi à des idées, il est temps de passer aux choses sérieuses. Désormais, les idées sont comparées à la réalité pour établir une analyse de rentabilisation pour une solution. Veillez à ne pas vous décider trop tôt sur une seule idée ou à ne pas rejeter une idée, car il n’est pas facile d’établir une analyse de rentabilisation pour la solution. Considérez un certain nombre de vos idées à cette étape du processus.

4. Bâtir un consensus

Au fur et à mesure que vous travaillez à l’élaboration d’une analyse de rentabilisation de vos meilleures idées, démarrez le processus de vannage jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une seule idée. Désormais, les liens forts (le contraire des liens faibles) deviennent importants car les relations solides développées au sein d’un groupe aident à construire une coalition pour voir l’idée prendre vie.

Un mot d’avertissement ici. Des liens solides, fondés sur la réciprocité et le respect, permettent aux individus de construire un capital social qu’ils dépensent ensuite pour construire un consensus derrière une idée qui pousse chacun vers un seul objectif. C’est une bonne chose. Cependant, le recours à la coercition, à des gains personnels prometteurs ou à d’autres tactiques pour subvertir le processus conduit à des résultats désagréables et ne contribue pas à pérenniser votre entreprise.

5. Rincer et répéter

Lorsque vous pérennisez votre entreprise, ce n’est pas un événement ponctuel. La pérennité est un processus continu de détection continue du marché.

