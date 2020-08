Une chose morte géante échouée sur une plage britannique et personne ne peut déterminer exactement quel genre d’animal il s’agissait.

Les théories allaient d’une vache à une baleine en passant par un mystérieux «monstre marin», mais les chercheurs l’étudient toujours.

La meilleure hypothèse à l’heure actuelle est qu’il s’agissait bien d’une espèce de baleine, mais les scientifiques ne peuvent pas dire exactement de quel type.

La mer regorge de créatures merveilleuses et uniques de toutes formes et tailles. À un moment donné, le monticule de parties du corps en décomposition que vous voyez ci-dessus était l’une de ces créatures… mais qu’est-ce que c’est exactement? Personne ne semble le savoir, mais de nombreuses théories circulent.

Des images du soi-disant «monstre marin» ont inondé les médias sociaux après avoir été photographiées par un amateur de plage au Royaume-Uni. Dans le message original d’Ainsdale, l’endroit où la créature a été découverte, elle est décrite comme ayant quatre nageoires et mesurant environ 15 pieds de long. Alors c’est quoi?

En raison de l’état de décomposition avancé de l’animal, il est très difficile de déterminer exactement de quoi il s’agit. Les premières suppositions allaient d’une vache (?) À une baleine, en passant par un «monstre marin», mais c’était avant que les experts aient eu l’occasion de l’examiner. Comme vous pouvez le voir sur les images, il reste très peu de parties du corps identifiables. De gros os dépassent dans toutes les directions et la créature est clairement en train de pourrir depuis un certain temps.

S’adressant à l’Echo, Stephen Ayliffe, conseiller principal chez Natural England a expliqué que même s’ils ne peuvent pas déterminer l’espèce, les experts pensent savoir de quel type d’animal il s’agissait:

«Nous pouvons confirmer qu’un animal dans un état mal décomposé s’est échoué sur la plage d’Ainsdale et, bien que l’identification de l’animal ne soit pas confirmée, il semble être une espèce de baleine», a-t-il déclaré à l’Echo. « Nous travaillons avec une entreprise de retrait d’animaux pour que les restes de l’animal soient retirés de la plage dès que possible. »

D’accord, donc ce n’est probablement pas un «monstre marin» et c’était simplement une baleine malheureuse ou malade qui a rencontré sa fin et s’est échouée sur le rivage. C’est dommage pour la pauvre baleine, mais au moins, nous n’avons pas à nous soucier des monstres, non?

Ce n’est pas la première fois qu’une créature marine échoue, laissant les passants deviner ce qu’elle était avant de mourir et de se décomposer. La théorie du «monstre marin» a tendance à être populaire. Lorsque vous voyez une masse massive de parties du corps sur la plage, il est facile de laisser votre esprit vagabonder, je suppose.

Dans tous les cas, il semblerait que les experts aient une assez bonne idée de ce qu’ils regardent, même s’ils ne peuvent pas dire avec certitude de quelle famille de baleines provient ce spécimen malheureux. Ou peut-être que c’est un monstre. Peut être.

