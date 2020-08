Selon une nouvelle étude de recherche, le coronavirus pourrait avoir commencé à se propager dans l’État de Washington dès décembre 2019.

De nombreux premiers patients atteints de coronavirus dans la région ont probablement été diagnostiqués à tort avec la grippe.

Les États-Unis ont depuis enregistré plus de 5 millions de cas de coronavirus.

Le coronavirus pourrait être arrivé aux États-Unis dès décembre 2019, selon un nouveau rapport publié dans EClinicalMedicine. Bien que l’on ait longtemps supposé que les infections à coronavirus aux États-Unis avaient commencé en mars, les conclusions du rapport suggèrent que des centaines de personnes dans la région de Seattle étaient probablement des semaines positives au COVID-19, voire des mois, plus tôt que prévu initialement.

Le rapport estime que 2268 enfants et 4367 adultes dans l’État de Washington ont contracté le coronavirus entre le 24 février et le 9 mars. Le rapport ajoute que l’ensemencement du coronavirus dans l’État a probablement eu lieu entre le 25 décembre 2019 et le 15 janvier. , 2020. Rappelons que le coronavirus aurait commencé à Wuhan, en Chine, et se serait d’abord rendu aux États-Unis lorsqu’un homme s’est rendu de la région à Washington.

«La propagation du COVID-19 à Wuhan et à Seattle a été beaucoup plus étendue que ce qui avait été initialement signalé», note l’étude. «Le virus s’est probablement propagé pendant des mois à Wuhan avant le verrouillage. Étant donné que le COVID-19 semble extrêmement bénin chez les enfants, notre estimation élevée des cas pédiatriques symptomatiques à Seattle suggère qu’il pourrait y avoir eu des milliers de cas bénins supplémentaires à l’époque.

Sans surprise, l’étude a révélé que bon nombre des premiers cas de COVID-19 avaient probablement été diagnostiqués à tort par les professionnels de la santé au début. Cela aurait du sens étant donné que le coronavirus et la grippe partagent bon nombre des mêmes symptômes de base.

Le rapport conclut:

Les épidémies de COVID-19 à Wuhan et à Seattle étaient beaucoup plus étendues que ce qui avait été initialement signalé et s’étaient probablement propagées pendant plusieurs semaines avant qu’elles ne deviennent apparentes. Le grand écart entre les cas confirmés et la prévalence réelle met en évidence la difficulté de déterminer les taux de mortalité par infection à partir de données COVID-19 facilement disponibles.

En ce qui concerne notre position actuelle, le nombre de cas de coronavirus aux États-Unis a dépassé les 5 millions plus tôt dans la semaine, ce qui a incité certains politiciens et professionnels de la santé à appeler à des efforts plus sérieux pour lutter contre le virus et l’empêcher de se propager encore plus.

À cette fin, le Dr Michael T.Osterholm, qui est actuellement directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy de l’Université du Minnesota, a écrit un éditorial dans le New York Times appelant à une autre fermeture à l’échelle nationale:

Nous pensons que le choix est clair. Nous pouvons continuer à permettre au coronavirus de se propager rapidement dans tout le pays ou nous pouvons nous engager à un verrouillage plus restrictif, État par État, pendant jusqu’à six semaines pour écraser la propagation du virus à moins d’un nouveau cas pour 100000 personnes par jour . C’est à ce stade que nous pourrons limiter l’augmentation des nouveaux cas grâce à des mesures de santé publique agressives, comme l’ont fait d’autres pays. Mais nous sommes loin de là en ce moment.

Il n’y a pas si longtemps, le Dr Anthony Fauci a déclaré que les États-Unis pourraient être dans un monde de problèmes si nous ne parvenions pas à réduire le nombre quotidien de nouveaux cas de coronavirus en dessous de 10000 d’ici l’automne.

