Une explosion massive a secoué la capitale libanaise Beyrouth mardi, blessant un certain nombre de personnes et causant des dégâts considérables. L’explosion de l’après-midi a secoué plusieurs quartiers de la capitale et une épaisse fumée s’échappait du centre-ville. Les résidents ont signalé que des fenêtres avaient été soufflées et que de faux plafonds avaient chuté.

L’explosion semblait être centrée autour du port de Beyrouth et a provoqué une destruction à grande échelle et brisé des fenêtres à des kilomètres de là.

Un photographe de l’Associated Press près du port de Beyrouth a vu des personnes blessées au sol et une destruction généralisée dans le centre de Beyrouth.

Certaines chaînes de télévision locales ont rapporté que l’explosion avait eu lieu au port de Beyrouth, à l’intérieur d’une zone où des pétards étaient stockés.