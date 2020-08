Mike Austin est le PDG et co-fondateur de la plateforme de personnalisation, Fresh Relevance. Nous avons rencontré Mike pour en savoir plus sur son rôle, ainsi que sur l’impact de Covid-19 sur sa vie professionnelle quotidienne.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Je suis PDG et co-fondateur de Fresh Relevance, la plateforme de personnalisation et d’optimisation en temps réel. En tant que PDG, mon travail est très varié. La plupart de mon temps est consacré à travailler avec des personnes dans l’entreprise et au conseil d’administration, à réfléchir à la stratégie et aux besoins des clients, ainsi qu’à la planification prospective.

Notre entreprise aide les spécialistes du marketing numérique à générer des revenus et à fidéliser leurs clients en leur permettant de créer la meilleure expérience client pour chaque individu. Au sein de l’entreprise, j’ai huit chefs de service qui relèvent de moi et passent beaucoup de temps à encourager l’apprentissage et l’amélioration; tant pour les particuliers que pour l’entreprise. Je viens d’un milieu de développement et parviens toujours à passer un peu de temps à coder aussi, ce que j’apprécie beaucoup.

Comment votre journée type a-t-elle été affectée à court terme par la pandémie?

En mars et avril, tout a été jeté en l’air et j’ai passé la plupart de mon temps à aider les clients touchés, à m’occuper du personnel et à faire des cycles répétés de planification financière pour m’assurer que l’entreprise était sur des bases solides dans la crise. Les mois de mai et juin étaient plus stables, et nous avons commencé à regarder vers l’avenir et à faire des plans à moyen terme. Nous travaillons actuellement sur des plans de croissance à plus long terme pour tirer parti de l’énorme passage au commerce électronique, qui est l’un de nos secteurs clés.

Outre les nombreux inconvénients de la pandémie, il y a également eu des aspects positifs. Je pense que ne pas avoir à voyager a rendu mon utilisation du temps beaucoup plus efficace. Peut-être contre-intuitivement, en raison de notre énorme concentration sur la communication, je passe maintenant plus de temps à parler à mon équipe qu’avant Covid, ce qui est un excellent résultat.

Quels sont vos outils et techniques préférés pour vous aider à faire votre travail en ce moment?

La suite Google (Google Docs, Google Drive, etc.) est essentielle pour nous, et la façon dont elle permet le travail en groupe et l’édition simultanée est excellente. Je passe environ quatre heures par jour sur les appels vidéo. Je connais donc assez bien tous les outils de réunion disponibles. Slack est également très utilisé dans l’entreprise et permet à tout le monde de rester aligné sur les informations en temps réel.

Quelles entreprises vous ont impressionné pendant la pandémie?

Je suis extrêmement impressionné par les petits détaillants qui ont lancé une opération de commerce électronique, à partir de zéro, en quelques semaines seulement. Je suis également impressionné par les entreprises qui ont fait pivoter leur modèle commercial pour passer très rapidement au consommateur.

Je pense que les supermarchés, en particulier Tesco et Sainsbury’s, ont fait un travail phénoménal en augmentant leurs services de livraison en peu de temps. Toutes ces transformations sont majeures, qui en temps normal auraient pris des mois ou des années, mais elles ont été réalisées en quelques semaines.

Quels changements apportez-vous pour aider votre entreprise à comprendre comment les gens se sentent et vivent la pandémie?

Nous avons élargi notre équipe de gestion de compte et nous sensibilisons davantage les clients. Nous avons toujours été de grands utilisateurs d’appels téléphoniques et vidéo pour communiquer avec les clients, donc peu de choses ont changé là-bas.

Nous avons organisé de nombreux événements en personne avant Covid-19 et nous en avons maintenant basculé beaucoup vers des événements virtuels et des webinaires. Celles-ci ont suscité beaucoup d’intérêt étant donné que nous passons tous plus de temps en ligne et indiquent également que les spécialistes du marketing recherchent des conseils et des conseils sur la façon dont ils peuvent naviguer dans l’environnement actuel.

Nous étions très conscients du potentiel d’isolement du personnel, nous avons donc immédiatement augmenté la fréquence de toutes les formes de communication au sein de l’entreprise. Nous organisons maintenant des rencontres individuelles et des assemblées publiques hebdomadaires, ainsi que des stand-ups quotidiens et des réunions d’équipe pour garder tout le monde informé et au courant des projets et des développements. Plusieurs membres du personnel ont même déclaré qu’ils se sentaient plus connectés maintenant qu’ils ne l’étaient au bureau!

Quelles tendances avez-vous observées ces dernières semaines dans votre secteur?

Nous opérons avec des clients dans plusieurs secteurs qui ont subi des impacts très différents du fait de la pandémie. Les voyages et l’hospitalité ont été très durement touchés mais commencent à se redresser maintenant. Le commerce électronique a connu un boom unique en une génération, ce qui est très excitant. Beaucoup de nos clients ont connu une croissance transformationnelle sur une période de temps spectaculairement courte.

Tout au long de la crise, nous avons suivi et analysé les performances du secteur semaine après semaine. Les données racontent vraiment à quel point l’impact a été varié et extrême d’un secteur à l’autre.

Quels conseils donneriez-vous à un spécialiste du marketing en ce moment?

Investissez plus que jamais du temps et de l’attention dans vos clients existants. Dépensez de l’énergie et de l’argent pour les fidéliser et les transformer en clients fidèles à long terme. Il est toujours moins coûteux et préférable d’investir dans vos clients existants que de dépenser beaucoup d’argent pour acquérir de nouveaux clients. Lorsque vous dépensez votre argent précieux pour l’acquisition, assurez-vous que votre site Web se convertit de manière optimale et que vous saisissez les coordonnées des nouveaux clients le plus tôt possible.

À quoi ressemblent actuellement la planification et la stratégie à long terme dans votre entreprise?

Nos clients sont toujours plus prudents quant à l’avenir. La pandémie et ses séquelles devraient durer au moins un an, mais les gens s’adapteront et finiront par vivre avec le temps.

Nous sommes actuellement très occupés à travailler avec le secteur du commerce électronique en croissance rapide tout en aidant nos clients qui sont dans des secteurs plus fortement touchés. C’est une période passionnante pour s’impliquer dans le commerce électronique, et nous prévoyons une expansion significative et un investissement majeur dans le développement de produits au cours de l’année prochaine.