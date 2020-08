Depuis son lancement au Japon en 2000, Amazon a cherché à s’établir lentement sur certains des plus grands marchés d’Asie-Pacifique. Cependant, la conduite n’a pas toujours été douce. Voici comment Amazon se porte en Asie-Pacifique en 2020.

Alors que la pandémie de coronavirus oblige des dizaines de détaillants à fermer leurs portes ou à réinventer radicalement leurs modèles commerciaux, Amazon va de mieux en mieux.

Le géant du commerce électronique et de la technologie, qui avait déjà exercé une influence démesurée avant la crise, a gagné plus de 600 milliards de dollars sur sa capitalisation boursière en 2020, dépassant Microsoft en tant que deuxième plus grande entreprise au monde. Dans ses résultats du deuxième trimestre 2020, il a annoncé une augmentation de 40% de son chiffre d’affaires d’une année sur l’autre, totalisant 88,9 milliards de dollars de ventes.

Certes, sur les marchés où Amazon est bien implanté, qui comprennent l’Amérique du Nord et une grande partie de l’Europe occidentale, il semble quasiment imbattable. Mais il est facile d’oublier qu’Amazon n’a pas la même position dominante partout dans le monde – en fait, il y a des régions où il a dû faire face à des défis importants pour s’établir et réaliser des bénéfices.

Amazon s’est développé relativement lentement dans la région Asie-Pacifique pour diverses raisons. Il existe des marchés sur lesquels il est présent de longue date: le Japon, où Amazon a été lancé en 2000, a été l’un de ses premiers marchés d’outre-mer après le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France. Amazon développe également rapidement ses activités en Inde, un pays où il est bien implanté depuis son lancement en 2013.

Cependant, ailleurs, Amazon a rencontré des obstacles plus importants. Alors que le géant du commerce électronique a démarré relativement tôt en Chine, en y lançant en 2004, il n’a pas réussi à s’adapter à la culture native du commerce électronique et s’est finalement retiré en 2019 après avoir lutté pendant de nombreuses années contre des rivaux locaux comme Alibaba et JD.com. Amazon n’a pas encore réalisé de profit en Australie, où il a été lancé en 2017, et n’a pas tenté de se lancer dans la plupart des pays d’Asie du Sud-Est, où des entreprises locales comme Shopee et Gojek dominent.

Pourquoi Amazon a-t-il rencontré de telles difficultés dans une grande partie de l’Asie-Pacifique, et quelles sont ses perspectives de succès dans chaque région? Examinons de plus près Amazon en Asie-Pacifique en 2020.

Sauter à:

Australie

Chine

Inde

Japon

Asie du sud est

Conclusion