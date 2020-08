Au cours de la semaine du 15 au 22 août, le marché montre une prédominance des crypto-monnaies avec des prix en baisse. Moins de la moitié des altcoins avaient des croissances variant entre 2% et 30%.

Les crypto-monnaies les plus appréciées Ils sont dirigés par NEM (XEM), decred (DCR) et lisk (LSK). L’actualité liée à ces altcoins concerne le lancement d’une nouvelle plateforme dans NEM et un événement virtuel dans la communauté Decred. Lisk, quant à lui, implémente un nouveau module pour les développeurs.

Le top de la semaine est complété par stratis (STRAT) et siacoin (SC). Le premier se distingue par son référencement sur Crypto.com, tandis que Siacoin cite les progrès de son réseau Skynet.

Pendant ce temps, le prix du bitcoin enregistré une diminution d’environ 2% de moins. La crypto-monnaie a de nouveau franchi la barre des 12000 dollars le 17 août, mais est tombée à 11000 dollars quelques jours plus tard, selon Live Coin Watch. Malgré cela, il a augmenté de 65% en 2020 et présente un meilleur niveau d’appréciation par rapport au dollar. L’indice pondéré en devises (USDX) a perdu plus de 8 points depuis mai dernier.

Ether (ETH), quant à lui, baisse également son prix, après plusieurs semaines de croissance. Sa baisse moyenne est de 10%. Le prix a culminé à 440 $ le 17 août et est tombé à 399 $ le 19. Les frais sur Ethereum n’ont pas baissé en dessous d’un million de dollars par jour depuis le 19 juillet. Selon les rapports récents de CriptoNoticias, dans le réseau, il y a eu des pics allant jusqu’à 8 600 000 dollars de commissions au cours de ce mois d’août.

Pendant ce temps, les prix des autres crypto-monnaies pertinentes sur le marché sont également en baisse. Ethereum Classic (ETC) est en baisse de 6,7%, le XRP de Ripple est en baisse de 6,9% et le Litecoin (LTC) est en baisse de 0,01%.

NEM lancera une nouvelle plateforme d’entreprise

Dans une déclaration publiée le 21 août, NEM Group Limited a publié la date provisoire du lancement sur le réseau principal de la mise à jour du symbole. Ce sera peut-être le 17 décembre lorsque la nouvelle plateforme sera accessible à tous les publics. L’annonce a coïncidé avec l’augmentation du prix de la crypto-monnaie, dont la croissance hebdomadaire moyenne était de 30%.

Le prix de XEM, la crypto-monnaie de NEM, a commencé la semaine à 0,062 $ et a atteint un sommet de 0,082 le 22 août. Pendant ce temps, l’équipe NEM fait la promotion d’une vidéo sur Twitter décrivant les fonctionnalités de Symbol, plateforme blockchain destinée aux entreprises traditionnelles.

La plateforme intègre un outil de suivi de la chaîne d’approvisionnement, appelé Trackgood, qui permettra aux marques de partager plus facilement leurs données et relier chaque étape de la chaîne aux objectifs de développement durable (ODD) des entreprises. À ce jour, la capitalisation boursière de XEM est d’environ 728 millions de dollars, avec un volume d’échanges quotidien de 27,5 millions de dollars.

NEM intègre l’outil Trackgood pour suivre les chaînes d’approvisionnement. Source: Live Coin Watch

Decred rejoint le débat sur la légalisation des crypto-monnaies

Au sein du groupe des crypto-monnaies les plus appréciées de cette semaine, Decred (DCR) occupe la deuxième place avec une avance de 28%. Durant cette période, l’entreprise s’est consacrée à la promotion d’un événement virtuel, dans le but de discuter de la légalisation des crypto-monnaies.

Le débat sur les perspectives juridiques des crypto-monnaies a eu lieu le 20 août. Selon des messages publiés sur Twitter en espagnol, l’un des invités était Mauricio Ocampo, fondateur de la société technologique Techno Law Geek, au Mexique. Simultanément, le DCR est passé de 16,80 USD en début de semaine à un sommet de 22,79 USD le 22 août.

Parmi les idées qui ont été discutées lors de l’événement figurait la démocratisation, traçabilité et archives publiques des plateformes blockchain, en les considérant comme les systèmes qui faciliteront la légalisation de l’industrie de la cryptographie. La capitalisation boursière de DCR est de 247,3 millions de dollars, avec un commerce quotidien de 10,7 millions de dollars.

Cette semaine, l’équipe Decred s’est concentrée sur un événement virtuel sur les crypto-monnaies. Source: Live Coin Watch

Lisk implémente un nouvel outil pour les développeurs

Le prix du LSK a varié ces derniers jours entre 1,71 USD et un maximum de 2,06 USD, sa croissance a donc été d’un peu plus de 15%. L’équipe à l’origine de la crypto-monnaie a annoncé le 19 août la mise en œuvre de Codec Lisk, un outil introduit sur la plateforme Lisk. afin d’améliorer la sécurité.

Cette solution cherche également à proposer de nouvelles fonctionnalités dans le kit de développement (SDK) et à intégrer des améliorations à l’expérience des développeurs de la plateforme. Après cette annonce, le prix du LSK a commencé à enregistrer une hausse continue, ce qui atteint un sommet de plus de 2 $ le 20 août.

Avec le nouvel outil, un système de «sérialisation» est introduit pour encoder les informations dans une nouvelle séquence d’octets. Cela permet aux développeurs d’encoder et de décoder des objets JavaScript, explique l’équipe Lisk. Au moment de ce rapport, la capitalisation boursière de LSK est de 231 millions de dollars cette semaine et son commerce quotidien est de 9,2 millions de dollars.

L’équipe Lisk implémente Codec Lisk sur sa plateforme. Source: Live Coin Watch

STRAT est inclus dans l’application de paiement Crypto.com

Grâce à une déclaration publiée sur le blog Crypto.com, il est rapporté que stratis (STRAT) a été inclus dans cette plateforme de paiement par crypto-monnaie. Cette annonce a été faite au milieu de la croissance du prix de la crypto-monnaie, qui en sept jours a réalisé une avance d’environ 8%.

L’information a été publiée le 22 août et explique que STRAT est ajouté à l’application de la plateforme permettant aux utilisateurs acquérir la crypto-monnaie avec des cartes de crédit et des virements bancaires, en plus de la carte Visa MCO (carte prépayée qui peut être rechargée avec des crypto-monnaies). Pendant ce temps, le prix de STRAT a culminé à 0,73 $ le 21 août.

Selon Crypto.com, à partir de cette inclusion, les détenteurs de STRAT peuvent convertir les crypto-monnaies en devises fiduciaires pour les achats en magasin, et ils ont également le droit de recevoir un bonus mensuel de mise (participation). À partir de cette date, la capitalisation boursière de stratis est de 67,4 millions de dollars et le commerce quotidien est de 12,2 millions de dollars.

Les détenteurs de STRAT pourront effectuer des paiements en crypto-monnaies chez les marchands affiliés à Crypto.com. Source: Live Coin Watch

Un million de fichiers ont été téléchargés sur le réseau Skynet de Siacoin

Le jeton siacoin (SC) occupe la cinquième place de ce top. Il a commencé la semaine avec un prix de 0,00356 USD et s’est clôturé avec une valeur de 0,00373 USD pour une croissance moyenne de 6,5%. Au cours de la même période, la société a diffusé des informations relatives aux progrès réalisés depuis le lancement du réseau Skynet.

Skynet utilise le réseau blockchain de Sia pour offrir du contenu gratuit aux utilisateurs publiquement depuis quatre mois. Là, plus de 1,5 million de fichiers ont déjà été téléchargés. L’idée est de créer un système décentralisé pour le stockage massif de sites Web et de blogs, ainsi que le support d’applications de tout type.

Fichiers téléchargés via ce réseau sont privés et sous le contrôle des utilisateursdit l’équipe de Sia. À ce jour, la capitalisation boursière de SC est estimée à 155,8 millions USD et le volume des transactions au cours des dernières 24 heures était d’environ 3,8 millions USD.

Le réseau Skynet permet au contenu d’être téléchargé au public via la blockchain Siacoin. Source: Live Coin Watch

!(function(f, b, e, v, n, t, s) { if (f.fbq) return; n = f.fbq = function() { n.callMethod ? n.callMethod.apply(n, arguments) : n.queue.push(arguments); }; if (!f._fbq) f._fbq = n; n.push = n; n.loaded = !0; n.version = '2.0'; n.queue = []; t = b.createElement(e); t.async = !0; t.src = v; s = b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t, s); })( window, document, 'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js' ); fbq('init', '910829862350857'); fbq('track', 'PageView');