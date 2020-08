Après avoir été le meilleur joueur du match entre Leipzig et l’Atlético de Madrid Des quarts de finale de la Ligue des champions, le défenseur central de l’équipe allemande Dayot Upamecano est déjà pleinement concentré sur le duel face au PSG en demi-finale. Upamecano a hâte d’affronter un attaquant comme Neymat, l’une des figures du PSG, et répétez avec lui le marquage qu’il a fait pour Diego Costa en quarts de finale.

14 août 2020 à 10h06

CEST

Upamecano, 21 ans, a disputé 37 matches comme le RB Leipzig cette saison, mais il est conscient que le plus important de tous sera cette demi-finale face au PSG dans laquelle il aura la lourde tâche de marquer Neymar. « On sait que c’est un très bon joueur, très technique. On va s’attendre à un beau match, on va tout donner et essayer de gagner le match », a déclaré l’ancien joueur de Valenciennes aux micros du RMC Sport après l’élimination de l’Atlético de Madrid.

Précisément la belle performance d’Upamecano contre l’Atlético lui a non seulement valu le prix du meilleur joueur du match, mais a également provoqué une grande réaction sur les réseaux sociaux où son grand jeu s’est démarqué.