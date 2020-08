La United States Tennis Association a annoncé les détails des prix en argent pour l’événement du Grand Chelem de l’US Open 2020, dans une mise à jour sur le site Web de l’US Open.

L’USTA annonce des prix en argent pour l’US Open 2020

Le montant total des prix pour l’US Open 2020 s’élèvera à 53,4 millions de dollars, soit environ 95% du prix record qui a été distribué pour l’événement US Open 2019.

Dans les tirages au sort en simple masculin et féminin, le prix du premier tour a augmenté de 5% par rapport à 2019 – de 58000 $ à 61000 $ – une autre indication qu’ils essaient de fournir plus d’argent aux joueurs dès les premiers tours.

Les gagnants du simple masculin et féminin recevront chacun 3 millions de dollars en prix en argent et les gagnants du double recevront chacun 400 000 $. Les gagnants de 2019 ont reçu 3,85 millions de dollars en simple et 740 000 dollars en double. Mike Dowse, PDG et directeur général de l’USTA, a déclaré: «Nous sommes fiers de pouvoir offrir un programme de rémunération des joueurs qui maintient près de 95% du prize pool à partir de 2019.

La distribution des prix pour l’US Open 2020 est le résultat d’une étroite collaboration entre l’USTA, la WTA et l’ATP, et représente un engagement à soutenir les joueurs et leur bien-être financier pendant une période sans précédent ».

Certains des meilleurs joueurs ont décidé de sauter le tournoi, notamment le n ° 2 mondial masculin Rafael Nadal, d’Espagne, l’Australien Ash Barty et Nck Kyrgios et la Russe Anastasia Pavlyuchenkova. On s’attend également à ce que certains des autres joueurs prennent une décision finale quant à savoir s’ils joueront l’événement dans les prochains jours.

L’USTA a également annoncé qu’elle donnerait un montant total de 7,6 millions de dollars pour aider les joueurs qui ont été touchés par la réduction du nombre de tournois cette année. Vous trouverez ci-dessous la distribution des prix pour les tirages en simple et en double pour les simples de l’événement US Open 2020:

Gagnant: 3 000 000 $

Finaliste: 1 500 000 $

Demi-finaliste: 800 000 $

Quart de finale: 425000 $

Huitièmes de finale: 250 000 $

Huitièmes de finale: 163 000 $

Huitièmes de finale: 100 000 $

Huitièmes de finale: 61 000 $ Doubles (chaque équipe):

Gagnant: 400000 $

Finaliste: 240000 $

Demi-finaliste: 130 000 $

Quart de finale: 91000 $

Huitièmes de finale: 50 000 $

Huitièmes de finale: 30 000 $ L’US Open 2020 doit débuter le 31 août et se terminer le 13 septembre à New York.

Rafael Nadal, d’Espagne, a remporté le titre en simple masculin l’an dernier mais ne défendra pas son titre. Bianca Andreescu, du Canada, a remporté le titre du simple féminin en 2019 et figure sur la liste des inscrits pour le tournoi. Le dernier événement du Grand Chelem à se tenir sur le calendrier du tennis était l’Open d’Australie en janvier.