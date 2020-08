Kobe Bryant n’est peut-être plus avec nous, mais nous ne nous lasserons jamais de nous souvenir de la légende des Los Angeles Lakers.

Maintenant, avant son supposé 42e anniversaire, la veuve de Kobe, Vanessa Bryant, a partagé à tout le monde les saveurs de pop-corn préférées de Kobe et de leur défunte fille Gianna Bryant.

Sur ses histoires Instagram, Vanessa a révélé que Gigi adorait le maïs au caramel. Quant à l’icône des Lakers, il l’aimait simple – juste du pop-corn salé sans beurre.

Saveurs de pop-corn préférées de Kobe & Gigi. 🍿 via @ VanessaBryant / IG pic.twitter.com/7RdM7zLHVM – ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 23 août 2020

C’est certainement le moment idéal pour connaître le pop-corn préféré de Kobe, en particulier avec le réchauffement des séries éliminatoires de la NBA 2019-2020. De plus, à l’approche de son anniversaire, ce serait génial de regarder certains de ses moments forts de sa carrière légendaire tout en grignotant du bon pop-corn.

Kobe Bryant est universellement reconnu comme le plus grand joueur de tous les temps. Il a passé toute sa carrière de 20 ans avec la franchise Purple and Gold, remportant cinq championnats et un prix MVP de la NBA. Il a également été deux fois MVP de la finale et 18 fois All-Star.

La mort tragique de Bryant en janvier dernier sera toujours considérée comme l’un des jours les plus sombres du basket-ball. Cependant, malgré le malheureux accident, son héritage perdure et sa légion de fans et ses frères NBA ne cesseront jamais de l’honorer.