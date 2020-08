Le Top Seed Open de Lexington a donné lieu à des matchs passionnants mardi, avec Serena Williams, Cori Gauff et Venus Williams qui se sont tous affrontés sur le court. Serena a battu Bernarda Pera après avoir perdu le premier set, jouant de mieux en mieux pour le premier triomphe depuis la Fed Cup en février.

Cori Gauff a battu Caroline Dolehide dans deux sets serrés, préparant le terrain pour un thriller potentiel entre Venus Williams et Victoria Azarenka. Il n’était pas facile de prédire quoi que ce soit après une si longue pause causée par le coronavirus, et Vénus a émergé comme une gagnante, renversant la Biélorusse 6-3, 6-2 en 80 minutes.

L’Américaine de 40 ans a travaillé dur sur son jeu pendant la pause, désireuse de prolonger sa carrière et de se battre contre les rivales du sommet. Azarenka n’a pas pu égaler son rythme aujourd’hui, subissant la sixième défaite en huit affrontements contre le vétéran et terminant sa participation au premier tour.

Ainsi, Serena et Venus Williams s’affronteront pour la 31e fois jeudi au deuxième tour, Serena menant le score général 18-12. Au service de 70%, Venus a produit une excellente performance derrière le tir initial contre Victoria, obligeant la Biélorusse à le répéter si elle voulait rester en lice.

Au lieu de cela, Vika a subi trois pauses sur autant de chances offertes à l’Américain, chassant le résultat du milieu du premier set et ne retrouvant jamais son sang-froid. Williams a tenu avec un vainqueur du service dans le premier match et il n’y avait rien pour les retours avec lesquels travailler dans les cinq premiers matchs.

Victoria a réussi un bon service pour une prise en amour dans le quatrième match, avant que tout change deux matchs plus tard grâce à une double faute, perdant le service par amour et poussant Venus 4-2 devant. Le vétéran a terminé le septième match avec deux vainqueurs de service à égalité, servant pour le set à 5-2.

À Lexington, Serena et Venus Williams s’affronteront pour la 31e fois.

Dans sa dernière poussée, Azarenka a créé un point de rupture dans ce neuvième match, refusé par une frappe courageuse de Vénus, qui a ramené le match à la maison pour un 6-3.

La Biélorusse a commis une erreur de coup droit dans le premier match du deuxième set, prenant un peu plus de retard et se retrouvant 3-0 à la suite d’une autre pause pour Williams dans le troisième match. Vénus a tenu avec un vainqueur du service pour prolonger l’avance, forçant une erreur de l’adversaire dans le sixième match et scellant l’affaire avec un lob parfait à 5-2 pour la place au deuxième tour.

Serena et Venus avaient joué pour la première fois il y a 22 ans et demi à l’Open d’Australie, restant compétitives après plus de deux décennies et se préparant pour un autre concours passionnant jeudi.