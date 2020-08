Mis à jour le 08/09/2020 à 03:14

La réaction d’un chien a eu un impact important sur TIC Tac. Et le fait est que le chien a eu un geste très particulier alors qu’il était réprimandé par son propriétaire, après avoir commis un méfait. La vidéo a tourné viral après avoir été publié dans Facebook et autres réseaux sociaux. Ne manquez pas ces jolies photos!

Les animaux domestiques deviennent souvent les protagonistes des vidéos ayant le plus grand impact. C’est ainsi qu’on en trouve un qui n’a cessé d’être partagé et commenté parmi les internautes et qui montre l’attitude d’un chien devant la réprimande de son maître.

Dans la vidéo virale de TikTok, publiée par l’utilisateur @eliotdussan et enregistrée en Colombie, vous pouvez voir le moment précis où le chien bouge les yeux de haut en bas, et il essaie de se cacher pendant que son « père » le gronde pour se comporter mal et ne pas obéir aux règles de base de ne pas détruire les choses dans la maison.

Ce qui a captivé les internautes, c’est la réaction adorable du chien, qui tentait de «s’enfoncer» la tête dans le matelas de la chambre, à chaque fois que son propriétaire attirait son attention et, à défaut, il se cachait entre ses pattes.

«Vous ne pouvez pas toujours avoir cette attitude, vous devez bien vous comporter. On ne fait que vous plaire, vous emmener au parc, vous acheter des jouets, et vous ne faites pas attention, vous faites toujours du mal, et avec ce visage ‘je n’étais pas’ que vous voulez tous les gagner, ce n’est pas comme ça », a déclaré le propriétaire dans la vidéo virale .

