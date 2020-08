HISTOIRES CONNEXES

Les fans de DC doivent encore attendre jusqu’en 2021 pour que la version très attendue de Zack Snyder de Justice League arrive sur HBO Max, mais leur appétit sera sûrement aiguisé par la première bande-annonce sombre et maussade du film.

Sorti samedi après le panneau DC FanDome du réalisateur étendu, la bande-annonce (intégrée ci-dessus) offre une foule de détails captivants à s’imprégner. Dans le cadre de «Hallelujah» de Leonard Cohen, nous apercevons pour la première fois le costume de récupération noir de Superman, ainsi que des scènes mettant en vedette Darkseid ( Almost Famous ‘Ray Porter), un méchant totalement exclu de la sortie en salles. Le personnage de Porter sera le nouveau Big Bad du film, succédant au principal antagoniste du film original, Steppenwolf. Atlante Vulko de Willem Dafoe, qui a fait ses débuts à Aquaman, apparaît également.

Un autre personnage dont le rôle est restauré dans Snyder Cut: l’intérêt amoureux de Flash, Iris West (Kiersey Clemons d’Angie Tribeca). Et la bande-annonce continue de livrer, promettant davantage de l’histoire de Victor avant de devenir Cyborg, étoffant l’amitié de Flash et Cyborg, ajoutant plus de bonté de Lois et Clark Kent et, plus important encore, présentant une pléthore de séquences inédites mettant en vedette toute la Ligue de la justice. en action.

La bande-annonce se termine par un autre moment invisible où Batman inspire l’équipage: «Peu m’importe combien de démons il a combattu dans combien d’enfer. Il ne nous a jamais combattus. Pas nous unis. »

Comme annoncé précédemment, la coupe du réalisateur tant attendue sortira l’année prochaine via HBO Max. Non seulement il aura une autonomie de plus de trois heures et demie (!), Mais selon Snyder, il n’inclura aucune séquence tournée par Joss Whedon.

« Ce sera une chose entièrement nouvelle, et, en particulier pour ceux qui ont vu le film sorti, une nouvelle expérience en dehors de ce film », a déclaré Snyder au Hollywood Reporter.

Les fans réclament la sortie de la coupe de Snyder depuis que le film est sorti en salles en 2017. Bien que Snyder était le réalisateur original du film, il a dû s’éloigner du projet pendant la post-production en raison d’une tragédie familiale. Whedon est intervenu pour terminer le film, suscitant des questions – et des tonnes de buzz – sur ce à quoi aurait ressemblé le produit final de Snyder.

Justice League a joué Ben Affleck dans Batman, Henry Cavill dans Superman, Gal Gadot dans Wonder Woman, Ezra Miller dans The Flash, Jason Momoa dans Aquaman et Ray Fisher dans Cyborg.