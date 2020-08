Il Arsenal a obtenu le titre de Coupe FA 2019-2020 en battant 2-1 à Chelsea dans la grande finale au légendaire Wembley.

Le jeu a commencé avec la domination de Chelsea il n’a fallu que 5 minutes pour ouvrir le score lorsque Christian Pulisic les mettre en tête, après cela ils ont clairement dominé les actions, mais petit à petit Arsenal a réagi et un penalty sur Pierre Emerick Aubameyang a permis au même Africain de mettre l’égalité, les Gunners étaient proches du second, mais à la mi-temps il n’y en avait plus. Pour la deuxième fois le Arsenal c’était encore mieux et à 67 ans dans un très bon mouvement il est apparu à nouveau Pierre Emerick Aubameyang pour 2-1, cela a forcé le Chelsea aller avec tout, mais ils se sont compliqués à 73 ans quand Mateo Kovacic Il a été expulsé, facilitant la procédure pour les Gunners qui ont tenu bon pour gagner.

Ainsi, le Arsenal Il a réussi à clôturer cette campagne compliquée avec un titre et a signé son billet pour la prochaine Ligue Europa laissant les Wolves dehors, tout en Chelsea a subi un coup dur en Ligue des champions où il est également pratiquement éliminé. Arsenal 2-1 Chelsea.

[Vídeo] Résultat, résumé et buts Champion Arsenal vs Chelsea 2-1 Finale FA Cup 2019-2020