Bill Murray est un acteur bien connu et assez distingué à Hollywood, sa carrière est extrêmement étendue dans laquelle divers rôles mémorables sont rassemblés tels que le Dr Peter Venkman dans Ghostbusters, Phil Connors dans Spell of Time, Bob Harris dans Lost in Tokyo, Steve Zissou dans Life Aquatic avec Steve Zissou, entre autres. Cependant, en plus de jouer dans des films comme ceux ci-dessus et d’avoir des camées uniques dans des films comme Zombieland, Bill Murray joue maintenant également dans certaines peintures extrêmement populaires.

Un artiste nommé Eddy Torigoe Pellot a eu l’idée d’éditer les visages de diverses peintures célèbres et importantes et de mettre à la place le visage de Bill Murray, nous montrant d’une manière ou d’une autre que l’acteur emblématique aurait pu être une star à tout moment.

Les images sont devenues très populaires sur divers sites Web et ont été extrêmement bien accueillies par les utilisateurs de plateformes telles que Reddit, dans lesquelles des commentaires positifs mettent en évidence des messages dans lesquels ils disent que l’acteur lui-même serait fan de cette série d’éditions.

À partir de peintures de Van Gogh, Frida Kahlo et Rembrandt, vous pouvez voir ci-dessous ces œuvres d’art avec Bill Murray comme protagoniste:

Eddy Torigoe Pellot

Et après Bill Murray et ses projets à venir, il a récemment publié la bande-annonce du prochain film de Sofia Coppola On The Rocks, dans lequel l’acteur vétéran joue aux côtés de Rashida Jones. Vous pouvez voir la bande-annonce ici.

Eugenia Rivas Calderón Slytherin et une amoureuse de ces films qui vous donnent la main pour y entrer et y vivre.

Mes réalisateurs préférés sont Wim Wenders et Yorgos Lanthimos, mais je regarde toujours Derry Girls.