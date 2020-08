Trouver une offre téléphonique qui vous convient peut parfois devenir difficile; avec l’arrivée de la saison la plus chaude, en tout cas, les catalogues proposés par différents opérateurs téléphoniques se sont énormément enrichis en créant des alternatives valables à ceux qui recherchent un nouveau plan tarifaire. Parmi les propositions les plus intéressantes actuellement figurent celles de ho.Mobile, opérateur virtuel de la maison Vodafone et qui s’appuie justement sur ce réseau.

ho.Mobile: voici les offres à consulter si vous cherchez quelque chose de nouveau

Changer le plan tarifaire est toujours une aventure: à chaque fois, il est nécessaire de vérifier l’état de couverture de l’opérateur, les éventuels frais d’activation, etc. Le site ho.Mobile, dans tous les cas, ne laisse aucun doute à ses clients grâce aux informations affichées en clair, sans omettre de frais cachés.

Pour ceux qui souhaitent changer d’opérateur, ce gestionnaire virtuel propose:

À 5,99 euros 70 Go du trafic de données, minutes et SMS illimités. Ce plan peut être activé par ceux qui demandent la transition d’Iliad, Kena Mobile, Coop Voce et de nombreux autres opérateurs qui peuvent être consultés sur le site officiel. L’activation dans ce cas est gratuite, mais le coût de la carte SIM est de 0,99 €.

À 8,99 euros 50 Go du trafic de données, minutes et SMS illimités. Ce plan peut être activé par ceux qui demandent le changement de Poste Mobile, Daily Telecom et Digi Mobil ainsi que par ceux qui activent un nouveau numéro. L’activation dans ce cas s’élève à 9,99 €.

À 12,99 euros 50 Go du trafic de données, minutes et SMS illimités. Ce plan peut être activé par ceux qui demandent la transition de WindTre, Vodafone, TIM et VeryMobile. L’activation dans ce cas s’élève à 9,99 €.