Après un séjour d’un mois à «Fight Island», l’UFC est retourné à Las Vegas, Nevada et à l’UFC APEX hier soir (samedi 1er août 2020) pour l’UFC Vegas 5. La carte d’hier soir n’allait jamais être la meilleure. de l’année, mais il a été particulièrement ravagé par les blessures, les débâcles de pesée et les remplacements tardifs. Heureusement, les neuf combats qui ont eu lieu ont quand même réussi à offrir du divertissement!

Examinons de plus près les techniques les plus astucieuses et les meilleures performances de la nuit:

Puissance et patience

Derek Brunson contre Edmen Shahbazyan a commencé comme un combat rapproché.

Très tôt, Brunson et Shahbazyan ont échangé des coups puissants et de grands moments. Tout d’abord, c’était Brunson qui soutenait son ennemi dans la clôture, atterrissait sur la gauche et marquait un retrait. Il n’a pas fallu longtemps à «Golden Boy» pour se rallier, déchirant la section médiane avec des coups de pied lourds et des coups rapides.

Le combat était exceptionnellement compétitif jusqu’à ce qu’il soit presque terminé. Lorsque Brunson a marqué un retrait sournois vers la dernière minute du deuxième tour, c’était sa première vraie position de contrôle du combat. Il en a profité au maximum, lançant des tirs exceptionnellement lourds pendant la plupart de ces 60 secondes. Juste avant la cloche, Brunson a posé un coude qui a brièvement envoyé Shahbazyan dans une autre stratosphère.

C’est une leçon précieuse – bien que très douloureuse – pour le jeune artiste KO. Les erreurs et le repos sont rarement accordés à l’intérieur de l’Octogone, car un seul retrait de Brunson a tout changé.

Oof!

Joanne Calderwood était la prochaine en ligne pour le tir au titre des poids mouches, mais elle a choisi de risquer cette position en se battant à court préavis contre la très difficile Jennifer Maia. Cela s’est retourné contre lui presque immédiatement, alors que Maia traversait les coups de pied de Calderwood et lui donnait un coup de poing au visage avec une constance malheureuse.

Calderwood s’est ajusté intelligemment en attrapant un coup de pied et en marquant un retrait. Malheureusement, elle est tombée dans l’un des pièges constants du MMA féminin: le brassard de garde. Maia a une ceinture noire de jiu-jitsu et des hanches flexibles, ce qui est la recette parfaite pour s’enrouler sur un brassard et sécuriser le robinet … un peu comme la technique utilisée par Maryna Moroz pour tapoter Calderwood en 2015.

Vicente Luque Message d’appréciation



Luque est sans conteste l’un des combattants les plus excitants de la planète.

Il fait partie du palier élite des combattants d’action, qui ne participe tout simplement pas à des combats ennuyeux. En termes d’excitation pure, il est en compagnie d’hommes comme Justin Gaethje et Thiago Santos, et il mérite une telle reconnaissance.

Au-delà du simple fait que les combats de Luque sont incontournables, «The Silent Assassin» mérite une reconnaissance pour son succès. Luque n’a pas le luxe de se battre aussi souvent contre des prétendants établis. Au lieu de cela, il combat des adversaires à faible rendement et à haut risque comme Randy Brown, Niko Price et Belal Muhammad – et il continue de les battre!

Bien sûr, « Wonderboy » l’a choisi à part dans son seul coup sur un des cinq meilleurs ennemis, mais Stephen Thompson est l’un des meilleurs kickboxeurs de l’UFC! Même avec cette perte, Luque a gagné une plus grande base de fans et de plus grandes opportunités.

King Green

Ne regardez pas maintenant, mais Bobby Green pourrait être meilleur que jamais.

Dans son match revanche avec Lando Vannata, il n’y a pas eu de controverse. Green a pris de gros coups en 15 minutes, bien sûr, mais c’est vraiment la réalité de se battre contre un athlète aussi talentueux offensivement. Plus précisément, Green était remarquablement sur le point: ses tirs droits renversaient la tête de Vannata avec régularité, ses compteurs ont atterri et le mouvement de sa tête était magnifique à regarder.

Oh, et ce clinch Muay Thai! Green a abusé de son ennemi dans le corps à corps dans le premier combat, et cela s’est répété ici, alors que Green frappait à la maison une lourde paire de genoux puis laissait tomber Vannata avec un gros coude.

D’une certaine manière, Bobby Green me rappelle Jorge Masvidal. Le vétéran de Strikeforce est très habile depuis très longtemps, mais sa propre hésitation / incohérence / confiance excessive lui a parfois coûté des décisions serrées. Et s’il est peu probable que Green connaisse une montée en puissance similaire à celle de « Gamebred », des victoires et des chèques de paie constants à un niveau élevé pour un vétéran sous-estimé sont toujours agréables à voir.

Un lourd battement

C’est vraiment dommage que Jonathon Martinez ait manqué de poids de cinq livres. Sans cette marque noire, la destruction totale de Frankie Saenz par Martinez serait sûrement la meilleure victoire de sa carrière.

De la position Southpaw, Martinez a fait un usage fantastique de sa jambe gauche. Il enfonça ses orteils dans le ventre avec des coups de pied. Il lança de puissants coups de pied ronds à l’intérieur de la cuisse et du foie avec une horrible régularité. Chaque fois que Saenz a essayé d’avancer avec une grosse combinaison ou un retrait, Martinez a tiré un contre genou au milieu.

Tous ces coups sont douloureux, et ils ont atterri chaque fois que Martinez a tiré. Au deuxième tour, Martinez décrochait le coup de pied haut gauche presque à volonté, car Saenz se blessait souvent au milieu de la section. Martinez a lâché son ennemi au moins deux fois dans la seconde, terminant presque dans les dernières secondes du tour.

Le corner de Saenz n’avait aucune raison de l’envoyer pour le troisième tour. Naturellement, ils l’ont fait quand même, et Saenz a rapidement heurté un genou brutal à la mâchoire qui a mis fin au concours.

Martinez a parcouru un si long chemin depuis ses débuts à l’UFC. Son kickboxing a toujours été technique, mais il y a maintenant un réel impact derrière ses tirs. De plus, sa défense contre le retrait s’est améliorée, lui permettant de lancer beaucoup plus de frappes.

C’est juste dommage pour sa perte de poids.

