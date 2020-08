Les employeurs peuvent supposer que l’opportunité de travailler à domicile peut offrir à leurs employés un excellent équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Cependant, ce n’est pas si simple et le risque d’épuisement professionnel des employés est toujours aussi fort.

Beaucoup de gens me disent que le travail du plaisir à la maison est terminé. Il s’est maintenant étendu à une pression de travail supplémentaire, à des messages skype illimités et non pertinents et même aux appels de minuit des patrons. Fondamentalement, dans les scénarios de travail à domicile, les employés sont considérés comme toujours disponibles. Et pour couronner le tout, il y a les réductions de salaire. Un rapport a indiqué que les employés travaillent plus longtemps car ils font du télétravail au lieu de travailler dans leur bureau habituel.

«En Inde, les employés travaillent bien plus de 48 heures par semaine, dépassant les normes de travail de l’Organisation internationale du travail. Selon les normes du travail, la norme générale est de 48 heures normales de travail par semaine, avec un maximum de huit heures par jour », indique le site Web de l’OIT.

Pour entrer directement dans le vif du sujet, voici six conseils qui peuvent contrôler vos heures de travail lorsque vous travaillez à domicile.

1. Utilisez votre temps de trajet comme temps personnel.

Crédit d’image: Unsplash

Les gens perdent la trace de leur temps parce qu’ils n’ont plus à se déplacer, ce qui est le signal le plus courant pour commencer et terminer la journée de travail.

Profitez de votre temps de trajet. Prenez un bain, prenez votre petit-déjeuner, lisez des journaux, méditez ou faites une activité physique. Faites tout ce que vous voulez en dehors du travail. La même chose s’applique à l’heure du déjeuner. Arrêtez votre travail et levez-vous pour déjeuner avec votre famille. Assurez-vous de quitter votre travail du bureau à domicile pour les pauses – peut-être pour une promenade, une pause thé ou pour un peu de temps pour appeler ou envoyer des SMS à vos amis dans l’après-midi. Et enfin, vous devez savoir quand vous devez arrêter de travailler. En faisant cela, vous établissez un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. Ce n’est qu’alors que vous pourrez commencer une nouvelle journée le matin.

2. Bloquez votre temps pour des tâches spécifiques.

Pour contrôler efficacement votre temps, planifiez des périodes de travail pour différentes activités. Par exemple, vous pouvez consacrer trois heures à la gestion d’un nouveau projet le matin, une heure à répondre aux e-mails pertinents et deux à trois heures supplémentaires à l’apprentissage d’une nouvelle compétence chaque jour. Il serait utile que vous gardiez également du temps libre pour tout ce qui pourrait nécessiter votre attention immédiate. Planifier votre temps de cette façon peut briser la rigidité de votre travail et vous garder sur la bonne voie.

3. Fixez (et atteignez) des objectifs.

Il ne suffit pas d’avoir un calendrier. vous devez également fixer des objectifs en fonction de ce que vous essayez d’accomplir pendant cette période. Ainsi, la configuration des objectifs SMART devrait faire partie de votre travail depuis la structure de la maison. Il identifiera les étapes à suivre pour atteindre vos objectifs et évaluera périodiquement vos progrès. Quelle que soit la stratégie de définition des objectifs que vous utilisez, entraînez-vous avant de découvrir et de continuer avec l’approche qui fonctionne le mieux.

Pour un encouragement supplémentaire, vous pouvez rester organisé en écrivant votre liste de tâches dans des notes autocollantes et en la gardant facilement visible.

4. Limitez les interruptions externes.

Crédit d’image: Unsplash

Éviter les distractions est la première étape pour augmenter votre productivité pendant les heures de travail. Et la clé pour réduire les distractions est de devenir plus auto-discipliné.

Nous avons tous des interruptions de la part des membres de la famille, des tâches ménagères, des médias sociaux et bien plus encore. Connaître les faiblesses qui nous font dérailler peut nous aider à tenir la ligne pour répondre à ces interruptions. C’est pourquoi il est préférable d’avoir un bureau à domicile séparé avec une porte, mais nous n’avons pas tous l’espace pour cela. L’une des décisions les plus élémentaires que vous devrez prendre ici est d’aménager un espace dédié à cet effet, que vous travailliez dans la salle à manger ou dans la chambre. En outre, vous devez planifier votre journée autant que possible, en vous concentrant sur le travail le plus critique. Finalement, vous verrez les distractions devenir plus confortables à gérer.

5. Profitez de la flexibilité.

Franchement, le travail à domicile est une question de flexibilité, sans perdre notre productivité. C’est devenu une opportunité en or pour les lève-tôt ainsi que pour les noctambules.

Prenons un exemple. Grace Montgomery, rédactrice en chef chez Zapier, se réveille tôt et travaille deux heures de travail de 5 h à 7 h. Elle sort son enfant de sept ans du lit et l’envoie à l’école, et à 8 h 30, elle recommence à travailler. Son travail est terminé à 14h30 et elle est prête à passer le reste de la journée avec son fils.

Encore une fois, certaines personnes deviennent plus créatives et énergiques après l’aube. Certains autres préféreront peut-être travailler plus longtemps certains jours pour se donner une pause les autres jours.

6. Restez accessible pendant la journée.

Crédit d’image: Unsplash

Hors de vue, hors de l’esprit peut être un réel problème pour les travailleurs à distance – Sara Sutton

Rester inaccessible peut non seulement nuire à la confiance, mais il augmente également la probabilité d’une mauvaise gestion du travail. Encore une fois, tout dépend de votre attitude – comment voulez-vous accomplir vos tâches? Vous souhaitez être en contact permanent avec vos collègues, être réactif et terminer votre travail à temps? Ou souhaitez-vous rester inaccessible pendant vos heures de travail? Ce dernier vous trouvera sûrement dans la confusion et entraînera une pression de travail indésirable.

C’est aussi l’inverse. Votre non-réactivité peut retarder d’importantes décisions de gestion. Prenons un exemple. En règle générale, un chef d’équipe travaille sur une discussion de première main avec les membres de l’équipe, suivie d’une consultation avec l’équipe de direction avant de prendre une décision importante. Si vous faites partie de l’équipe de direction et que vous manquez la communication à temps, tout le processus stagne. Les autres peuvent se sentir irrités et avoir du mal à faire le travail après les heures de travail.

Auteur: Susmita Sarma

Cet article est écrit par Susmita Sarma, une spécialiste du marketing numérique et animatrice de podcast chez Vantage Circle. Elle s’est impliquée dans les relations avec les médias avant de changer son intérêt pour la recherche et l’écriture créative. En plus d’être une passionnée de musique classique, elle garde un vif intérêt pour l’ancrage et la cuisine. Pour… Voir le profil complet ›