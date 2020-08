Apprenez Lean Six Sigma, PMP, Minitab et plus encore.

Les entreprises sont avant tout une question d’efficacité, en particulier en période de turbulence économique. Le but de l’entreprise est de croître et de se développer, il est donc dans le meilleur intérêt des entreprises de réduire les déchets et de fonctionner aussi efficacement que possible. Que vous soyez un entrepreneur chevronné qui pourrait utiliser un rappel sur les directives d’efficacité ou que vous soyez un nouvel entrepreneur qui souhaite démarrer votre entreprise avec le bon état d’esprit, l’acquisition de compétences en gestion de projet peut être un atout majeur pour votre carrière.

Le pack de certification Ultimate PMP, Six Sigma et Minitab est un excellent moyen de commencer.

Cet ensemble de 12 cours vous présentera 10 certifications d’amélioration des processus, vous donnant une formation pratique dans chaque discipline. Vous vous plongerez dans Lean Six Sigma, Project Management Professional (PMP), Minitab et bien d’autres disciplines de pointe pour perfectionner vos compétences en gestion et en analyse de données et améliorer l’efficacité de la livraison de vos projets. À travers 12 cours, vous travaillerez à la certification Six Sigma Black Belt, à la maîtrise de Lean et apprendrez à utiliser les outils graphiques, les cartes de contrôle et les tests d’hypothèse dans Minitab.

Cet ensemble complet est dirigé par Advanced Innovation Group Pro Excellence (AIGPE), une organisation mondiale indépendante d’accréditation Lean Six Sigma pour les professionnels de tous les secteurs. Ils ont formé et certifié plus de 75 000 professionnels dans 175 pays à travers le monde. Ici, ils vous donneront les compétences dont vous avez besoin pour réussir.

Mettez en place des pratiques plus efficaces dans votre entreprise. L’ensemble de certification Ultimate PMP, Six Sigma et Minitab est en vente maintenant pour seulement 49,99 $.