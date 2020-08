Le Wall Street Journal a été l’un des rares éditeurs de journaux à participer à Apple News +, et selon les déclarations du PDG de la société, Robert Thomson, le Wall Street Journal n’a pas l’intention de mettre fin à son partenariat avec Apple.

Tel que relayé par le New York Post, «Apple News» a apporté au journal un «public sensiblement nouveau» qui comprend davantage de femmes et de jeunes qui autrement ne liraient pas le WSJ.

«Ce partenariat avec« Apple News »nous permet de nous concentrer sur ce niveau de contenu et d’attirer un public considérablement nouveau que nous espérons pouvoir passer à un abonnement WSJ payant au fil du temps», a déclaré Thomson lors d’un appel aux résultats la semaine dernière. « Et c’est un public vraiment différent. C’est en fait, ces derniers temps, plus de femmes que d’hommes. Pour le Wall Street Journal lui-même, c’est plus d’hommes que de femmes. »

Les commentaires de Thomson interviennent un peu plus d’un mois après que le New York Times a annoncé qu’il mettait fin à son partenariat avec «Apple News» car le service ne «s’aligne pas sur sa stratégie de construction de relations directes avec des lecteurs payants».

Les articles du New York Times n’apparaissent plus dans l’application «Apple News», et le site a accusé Apple de lui donner «peu de contrôle sur les affaires» et «peu de relations directes avec les lecteurs».

Apple a eu du mal à conclure des accords avec des éditeurs de journaux pour ‌Apple News‌ + et a jusqu’à présent des sites comme le Wall Street Journal et le Los Angeles Times à bord.