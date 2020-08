Un Wayne Rooney déprimé de Manchester United au coup de sifflet final (Photo par AMA / Corbis via .)

Wayne Rooney a déclaré que ses coéquipiers de Manchester United savaient «au fond» que la tactique de Sir Alex Ferguson était «suicidaire» avant les finales de la Ligue des champions contre Barcelone en 2009 et 2011.

United a atteint trois finales en quatre ans à partir de 2008, mais le rêve de Ferguson de remporter des Coupes d’Europe consécutives a été démenti par Barcelone à Rome en 2009.

Les Red Devils étaient les titulaires à l’époque et ont scié Barcelone en demi-finale en 2008 avant de battre Chelsea en finale à Moscou. United n’a pas concédé contre les géants de la Liga en 180 minutes et la tactique que Carlos Queiroz a mise en place avant la demi-finale est toujours évoquée à Old Trafford.

United a concédé de l’espace et de la possession aux Catalans, décidant à la place de les frapper au comptoir. La tactique a bien fonctionné mais Queiroz est parti en 2008 et United a décidé d’attaquer Barcelone à Rome en 2009.

United a été martelé à Wembley (Photo: .)

Après une ouverture fulgurante de 10 minutes, United a pris du retard sur un but de Samuel Eto’o et Barcelone a contrôlé le reste du match avant que Lionel Messi ne double l’avance de son équipe.

Bien que cette finale ait été unilatérale, ce n’était rien comparé à la finale de Wembley deux ans plus tard. Une fois de plus, United s’est battu avec enthousiasme dans les dix premières minutes, mais le «carrousel» de possession de Barcelone a été lancé et United a été bien battu dans une défaite 3-1.

Rooney a joué sur l’aile gauche lors de la finale de 2009 avant de marquer lors de la finale de 2011, mais le capitaine de Derby County a déclaré que les joueurs de United n’étaient pas convaincus par la tactique de Ferguson dans les deux finales.

Ferguson a perdu deux de ses quatre finales de Coupe d’Europe en tant que patron de United (Photo: .)

En avant-première du prochain match retour de la Ligue des champions contre Manchester City, Rooney a écrit dans sa chronique du Sunday Times: «Il est toujours difficile pour un club comme le Real d’entrer dans un match en disant« nous allons rendre le ballon ». C’est la même chose pour United.

«Mais nous avons perdu deux finales de la Ligue des champions face à Barcelone de Guardiola, en essayant de faire pression et de les contourner, ce qui était suicidaire.

«Je me souviens d’Alex Ferguson qui a dit:« Nous sommes Man United et nous allons attaquer, c’est dans la culture de ce club de football »et se dit:« Je ne suis pas trop sûr de cela ».

«Je pense que tous les joueurs savaient, au fond, que c’était la mauvaise approche, que nous abandonnions la voie qui nous avait valu le succès lors de cette demi-finale de 2008 – et bien sûr, les deux fois, nous avons été surclassés.

«Il y a être fidèle au club, mais ensuite il y a du recul et penser » nous avons perdu « .

« Pour moi, peu importe comment vous le faites dans ces grands matchs de la Ligue des champions, tant que vous gagnez – regardez comment Liverpool a réussi la finale de l’année dernière – et je pense [Zinedine] Zidane a le même état d’esprit. »

