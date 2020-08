La 31e édition du WTA Palermo Ladies Open marquera le redémarrage officiel du tennis professionnel dans les tournées d’élite ATP et WTA après une interruption de cinq mois en raison de la pandémie de coronavirus.

Trois des 20 meilleurs joueurs mondiaux seront à la tête des courts en terre battue de la capitale sicilienne. La Croate Petra Martic, 15e classée, sera la tête de série et sera rejointe par Marketa Vondrousova, vice-championne de Roland Garros 2019 et la Grecque Maria Sakkari, dans un tirage exceptionnellement riche pour un événement WTA International.

Le tournoi avait subi un revers majeur lorsque son plus grand nul – la championne en titre de Wimbledon Simona Halep – s’est retiré en raison de problèmes de sécurité. Cependant, le retrait du Roumain n’affectera pas le sentiment d’optimisme et l’enthousiasme du tournoi pour la reprise du tennis professionnel.

L’Open de Palerme ouvrira ses portes du court central de 1500 places aux spectateurs, bien que ce nombre soit limité à 350. Cela comprend les joueurs, le personnel, les fans et un petit nombre de photographes et de journalistes. Les règles et règlements détaillés à respecter sont disponibles sur le site officiel du tournoi.

Pronostics WTA Palermo Ladies Open Day 1

Arantxa Rus contre Donna Vekic

Tête à tête: Rus 0-1 Vekic

La 70e mondiale Arantxa Rus a fortuitement gagné une place automatique dans le tableau principal après le retrait de Svetlana Kuznetova en raison de restrictions de voyage. La Néerlandaise n’a pas tout à fait été à la hauteur de son potentiel depuis qu’elle a fait irruption sur la scène en 2012 lorsqu’elle a atteint le quatrième tour de Roland-Garros et atteint un sommet en carrière de n ° 61.

Rus a passé la majorité des dernières années à tenter d’atteindre à nouveau un classement à deux chiffres, et elle semble avoir trouvé son rythme au cours des 18 derniers mois. Le joueur de 29 ans a remporté 80 matches stupéfiants (dont 56 sur terre battue) en 2019 dans une campagne productive sur le circuit ITF. Son grand succès cette année est arrivé à Monterrey où elle a atteint sa première demi-finale WTA. Le gaucher a reçu un premier match difficile contre la sixième tête de série Donna Vekic. Le talentueux Croate s’est beaucoup entraîné sur terre battue pendant la pause de mi-saison avec Maria Sakkari et Caroline Wozniacki, et sera d’humeur dynamique pour remporter une victoire au tableau. Cependant, contre Rus sur la terre, elle trouvera les choses moins simples.

Prédiction: Vekic en 3

Sara Errani contre Sorana Cirstea

Tête à tête: Errani 5-2 Cirstea

La double championne de Palerme, Sara Errani, cherchera à prolonger son bon bilan contre la Roumaine Sorana Cirstea. Mais la dernière de leurs réunions a eu lieu en 2014, où l’on pourrait affirmer que l’Italienne était très en pompe à l’époque. Cirstea n’est pas dans la meilleure des formes en ce moment, mais ce serait une grande surprise si elle ne parvenait pas à battre Errani, dont le déclin au cours des cinq dernières années est passé de graduel à terminal.

Prédiction: Cirstea en 2

Daria Kasatkina contre Jasmine Paolini

Tête à tête: Kasatkina 2-1 Paolini

Daria Kasatkina a connu une saison 2019 misérable, affichant un modeste record de 13-21 victoires-défaites. Cette statistique est venue après une année 2018 très impressionnante, au cours de laquelle elle a atteint un sommet en carrière de n ° 10 mondial, y compris des apparitions consécutives en quart de finale du Grand Chelem à Roland Garros et à Wimbledon. Cependant, le joueur de 23 ans a subi une forte baisse de forme l’année dernière, ne faisant qu’une paire de quarts de finale – à Saint-Pétersbourg et à Pékin respectivement.

La nouvelle positive pour la Russe est qu’elle n’a pas beaucoup de points de classement à défendre au cours de la seconde moitié de la saison cette année, et elle peut grimper très rapidement dans le classement si elle retrouve une partie de sa forme 2018 et fait une bonne performance. cette semaine. Son adversaire de premier tour est la wild card italienne Jasmine Paolini, qui a réussi le Top 100 pour la première fois à la fin de l’année dernière après une course à la finale de Tokyo ITF W100. Paolini s’est imposée comme une personne à surveiller en 2019 avec sa réalisation audacieuse, bien qu’elle soit l’une des joueuses les plus courtes de la tournée.

Ce sera certainement une affaire de compétition, et je pense que Kasatkina (qui plane actuellement juste à l’intérieur du Top 60), possède toujours un tennis de qualité Top 10 et reste très dangereuse quand elle obtient son service et son coup droit au bon endroit.

Prédiction: Kasatkina en 3

Maria Sakkari contre Kristyna Pliskova

Tête à tête: Sakkari 1-0 Pliskova

Cela donne l’impression que le genre de tournoi que Maria Sakkari peut vraiment améliorer son jeu et s’épanouir. La Grecque n’est pas étrangère à faire son empreinte lors de l’événement WTA International. Elle a remporté son premier titre WTA au printemps dernier sur la boue du Maroc lorsque les yeux du monde étaient rivés sur le swing européen sur terre battue. Sa belle saison de percée a abouti à un Top 20, où elle siège actuellement.

Les difficultés de Kristyna Pliskova en début de saison étaient assez importantes après avoir atteint les demi-finales à Shenzhen lors de la semaine d’ouverture. Elle a remporté un match lors de ses quatre prochains tournois. Le gaucher tchèque était un élément occupé pendant la pause imposée par la pandémie. Elle a joué dans trois tournois d’exhibition et a accumulé une forme physique indispensable avant la reprise.

Pliskova est plus un joueur puissant de première frappe. Sakkari devra trouver son rythme extrêmement rapide pour éviter de rattraper son retard. Mais sur trois sets, attendez-vous à ce que la Grecque tenace montre sa capacité athlétique à vaincre la Tchèque.

Prédiction: Sakkari en 3

