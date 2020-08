La sixième édition de l’Open de Prague débutera lundi dans la capitale de la République tchèque, réunissant le champion de Wimbledon et un solide peloton au général. Aucun des cinq vainqueurs précédents n’est dans le tirage au sort, mais cela devrait être une bataille passionnante pour le trophée, Prague servant de premier tournoi officiel pour de nombreux joueurs depuis l’épidémie de coronavirus.

En compétition pour la première fois depuis Dubaï en février, le numéro mondial. Simona Halep tentera de rester sur la piste gagnante et de remporter un autre titre, choisissant très probablement de rester en Europe dans les semaines à venir et de rater le deuxième Major de la saison à New York.

Halep affrontera Polona Hercog au premier tour, le vainqueur de celui-ci jouant contre Patricia Maria Tig ou Barbora Krejcikova au deuxième tour. Anastasija Sevastova attend une qualification, avec un éventuel affrontement au deuxième tour contre la 8e tête de série Anastasia Pavlyuchenkova ou Arantxa Rus.

Tout comme Halep, Pavlyuchenkova n’est pas prêt à se rendre aux États-Unis, à sauter l’US Open et à se concentrer sur la terre battue. La 4ème tête de série Dayana Yastremska tentera d’aller plus loin qu’à Palerme cette semaine, perdant des points de match contre Camila Giorgi en quarts.

Dayana débutera la campagne contre Irina-Camelia Begu, avant la rencontre de deuxième tour contre Fiona Ferro ou Aliona Bolsova. Le joueur français est à la finale à Palerme, cherchant le deuxième titre WTA plus tard dimanche contre Anett Kontaveit.

La 7ème tête de série Barbora Strycova, Laura Siegemund et Sara Sorribes Tormo complètent la moitié supérieure. Dans l’un des affrontements les plus intrigants du premier tour, la 8e tête de série Veronika Kudermetova affronte Eugenie Bouchard, avec le vainqueur de celui-là contre Tamara Zidansek ou Katerina Siniakova.

Camila Giorgi a perdu en demi-finale à Palerme, dans l’espoir d’une autre bonne course à Prague, d’abord contre un qualificatif, puis Jasmine Paolini ou la troisième tête de série Elise Mertens. L’ancienne joueuse du top 10 Daria Kasatkina affronte sa compatriote russe Ekaterina Alexandrova dans les quarts inférieurs, accompagnée de Kristyna Pliskova, Petra Martic, Varvara Gracheva, Anna Bogdan et Linda Fruhvirtova, 15 ans.

Le Tchèque super talentueux est l’un des joueurs les plus doués né en 2005, faisant ses débuts à la WTA contre Pliskova. Lors de la finale de l’année dernière, un qualificatif Jil Teichmann s’est imposé sur Karolina Muchova 7-6, 3-6, 6-4 en deux heures et 44 minutes pour le résultat le plus marquant du Tour.

Teichmann, 21 ans, n’a jamais atteint le quart de finale de la WTA avant cette semaine, réussissant à passer tous les obstacles à Prague et à devenir la championne, remportant six points de plus que sa rivale et venant d’une rupture à deux reprises dans le set décisif pour franchissez la ligne d’arrivée en premier.