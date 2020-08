Xiaomi Ninebot GoKart Pro édition Lamborghini. Il est le fruit de la collaboration de deux grandes entreprises, l’une active dans le monde des smartphones et de la technologie en général, l’autre dans celui des super-voitures: Xiaomi est Lamborghini, qui ont rendu ce fantastique GoKart électrique.

Le géant chinois a donc voulu fêter son dixième anniversaire, avec un produit qui reprend – gracieuseté de Casa Lamborghini – certains des aspects les plus populaires de ses voitures de course. En commençant par la couleur Jaune orion, typique des super-voitures Lamborghini, et le son du V10 généré électroniquement.

Xiaomi Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition, ce n’est pas un jeu pour enfants

Ce GoKart il peut être conduit à la fois par des adultes (le poids maximum supporté est de 100 kilos), et par les plus petits pour acquérir de l’expérience au volant, mais ce n’est certainement pas un jouet. Xiaomi Ninebot GoKart Pro édition Lamborghini a une autonomie de 25 km, en d’autres termes, il nous permet d’effectuer soixante-deux tours sur une piste de quatre cents mètres, et peut en atteindre un vitesse maximale de 40 km / h.

L’édition créée en collaboration avec Lamborghini diffère du modèle classique à certains égards. Tout d’abord, la présence d’un aile avant flexible. Deuxièmement, une série d’éléments qui donnent une touche supplémentaire de classe au GoKart, comme le pédales en aluminium, Phares à LED «Ice Lake Blue» et pneus facilitant la dérive.

Pour le moment, cependant, Xiaomi Ninebot GoKart Pro édition Lamborghini il est vendu exclusivement en Chine au prix d’environ 1 200 euros au taux de change. Il n’y a toujours pas de nouvelles sur les disponibilités pour le marché italien, mais qui sait… peut-être, même si dans quelques unités, ce petit bijou arrivera également au Bel Paese.