Dans le monde de la cryptographie, prédire l’avenir est assez complexe. Et, un secteur aussi dynamique que celui de la technologie Blockchain génère des actualités qui changent pratiquement quotidiennement l’ensemble du scénario. Pour cette raison, essayer de prédire quels projets resteront en place dans quelques années, voire des mois, est un exercice risqué. Ce qui n’a pas empêché le PDG de Pantera Capital, Dan Morehead, de commenter que XRP sera l’une des rares crypto-monnaies à survivre dans le monde de la crypto.

XRP sur le marché de la cryptographie

Aujourd’hui, personne ne peut nier que XRP, la crypto-monnaie développée par la société Ripple, est l’une des monnaies virtuelles les plus importantes au monde. Être la troisième crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation boursière, selon le classement créé par CoinMarketCap. En plus de l’un des plus connus de la communauté.

La position de XRP lui permettra d’être l’une des rares crypto-monnaies à survivre sur le long terme. Source: CoinMarketCap

Et c’est cela, XRP a été conçu par Ripple comme un mécanisme pour rendre les transactions internationales plus efficaces. Permettre à ceux qui souhaitent envoyer de l’argent au-delà des frontières n’a pas à dépendre des banques et autres intermédiaires. Être capable de profiter de la blockchain de crypto-monnaie à la place.

Cela réduirait considérablement le temps d’exécution de ces transactions, ainsi que les commissions facturées pour celles-ci. C’est pourquoi d’importantes sociétés financières, telles que Banco Santander, ont déjà établi des alliances avec Ripple pour l’utilisation de leur plate-forme de crypto-monnaie afin de faciliter les transactions transfrontalières pour leurs clients.

Le point de vue de Dan Morehead sur les crypto-monnaies

Pour cette raison, Dan Morehead, le PDG de Pantera Capital, a déclaré dans une interview avec Thinking Crypto, qu’à son avis, XRP sera l’une des rares crypto-monnaies qui survivront à long terme. Surpassant les autres projets qui, bien qu’ils semblent solides pour le moment, tomberont à l’écart à mesure que le marché de la cryptographie atteindra sa maturité.

«Je pense que Ripple a fait un excellent travail. C’est l’une des grandes entreprises de notre entreprise et ils ont des centaines d’ingénieurs qui construisent beaucoup de code (…) Et ils le font d’une manière un peu différente. Je sais qu’il y a beaucoup de puristes dans notre industrie qui deviennent presque religieux, oh, ce n’est pas totalement décentralisé, ou ce n’est pas ce que c’est. (…) Je vois un monde dans lequel nous aurons huit ou dix blockchains vraiment importantes dans dix ans, et XRP en fera partie. «

Le soutien de Pantera Capital à Ripple ne s’arrête pas aux déclarations de Dan Morehead. Et le fonds d’investissement a été l’un des premiers à placer son capital en XRP. Dans une stratégie de diversification des investissements entre différentes startups liées à la Blockchain. Ce qui semble porter ses fruits avec la progression constante du prix de la crypto-monnaie de Ripple.

Enfin, Dan Morehead a également commenté quels sont les projets dans lesquels Pantera Capital détient l’essentiel de son capital. Mentionnant que l’entreprise aurait des investissements importants dans Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Filecoin, Augur et 0x. Tous ces projets qui, comme la crypto-monnaie XRP, sont considérés comme solides à long terme par Morehead.

