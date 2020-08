Crédit: Paramount Network

Yellowstone est devenu l’un des plus grands succès dramatiques surprise de la télévision par câble de ces dernières années. L’émission, qui a été créée sur le Paramount Network en 2018, en est maintenant à sa troisième saison et compte plus de 3 millions de téléspectateurs qui regardent de nouveaux épisodes en direct. Cependant, beaucoup de gens aimeraient toujours regarder Yellowstone sur Netflix ou Hulu, car ils préfèrent la liberté de regarder des épisodes de manière excessive quand ils le souhaitent.

Alors, pouvez-vous regarder Yellowstone sur Netflix ou sur Hulu? Sinon, où pouvez-vous diffuser des épisodes de la série? Accrochez-vous pour plus d’informations.

De quoi parle la série?

La série elle-même se concentre sur les membres élargis de la famille d’éleveurs Dutton dans l’Ouest américain. Ils possèdent et exploitent le ranch fictif Yellowstone Dutton, qui dans cette série est censé être le plus grand ranch contigu aux États-Unis. La série montre les nombreux défis auxquels la famille Dutton fait face alors qu’elle tente de maintenir le ranch en activité, des réglementations gouvernementales aux problèmes amérindiens et à l’empiètement des promoteurs fonciers.

La série met en vedette Kevin Costner, dans son premier rôle régulier dans une série télévisée après une longue carrière dans des films comme Les intouchables, Field of Dreams, Dances with Wolves et plus encore. Il joue John Dutton, l’actuel patriarche de la famille Dutton. Les autres membres de la distribution comprennent Wes Bentley, Kelly Reilly, Luke Grimes, Cole Hauser et Gil Birmingham.

Yellowstone est-il sur Netflix? Est-ce sur Hulu?

Malheureusement, aucun de ces services de streaming ne propose la série à regarder à la demande.

Comment puis-je regarder Yellowstone?

Vous pouvez maintenant diffuser les deux premières saisons de la série sur le service de streaming Peacock récemment lancé. Ce service offre un niveau entièrement gratuit (avec annonces). Cependant, pour regarder Yellowstone sur Peacock, vous devrez vous inscrire à son niveau Premium, qui coûte 4,99 $ par mois (avec publicités) ou 9,99 $ par mois (sans publicité).

On ne sait pas quand la troisième saison actuelle de la série fera ses débuts sur Peacock. Si vous êtes inscrit auprès de votre fournisseur de télévision par câble ou par satellite local, vous pouvez diffuser gratuitement les épisodes de la troisième saison sur le site Web de Paramount Network. Sinon, vous devrez peut-être attendre quelques mois ou plus avant que Yellowstone on Peacock ne lance sa dernière saison.