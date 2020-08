Les anciens n ° 1 mondial Yevgeny Kafelnikov et Marat Safin étaient les derniers invités de l’émission Tennis United où ils ont parlé de la compétition entre eux ainsi que de la génération actuelle de joueurs russes.

Yevgeny Kafelnikov et Marat Safin sur la compétition lors de la tournée entre les joueurs russes

Les deux Russes ont joué ensemble sur la tournée bien que Kafelnikov ait eu six ans de plus que lui.

S’exprimant dans l’émission, Kafelnikov, âgé de 46 ans, a déclaré: « Quand je suis devenu un joueur du Top 10, Marat avait six ans de moins que moi et il voulait me rattraper, donc nous avions une saine concurrence entre eux et l’un était motivé par un autre.

Nous avons trois gars qui sont dans le Top 20 [now] et tous les trois sont en concurrence les uns avec les autres. C’est la raison pour laquelle le tennis en Russie est très réussi en ce moment. « Safin, qui était le capitaine de l’équipe russe à la Coupe ATP en janvier, a également parlé sur des lignes similaires de Daniil Medvedev, Andrey Rublev et Karen Khachanov, qui sont tous dans le Top 15 mondial actuellement.

« C’est une compétition saine parce qu’ils sont toujours amis. Ils sortent dîner ensemble. Ce sont des gars très gentils, ce qui est bien. Ils sont prêts à apprendre, ce qui est également bien. » Le duo a également évoqué leurs souvenirs préférés de leur carrières professionnelles.

Kafelnikov a déclaré que gagner le Grand Chelem et devenir n ° 1 mondial étaient des plus mémorables pour lui tandis que Safin dit que ses victoires au Grand Chelem étaient également très spéciales pour lui, « L’un est évidemment l’US Open. Le second est de battre Federer en les demi-finales de l’Open d’Australie puis la victoire de l’Australie.

Le premier était inattendu et le second était celui qui fonctionnait. J’ai fait quelques tentatives et cela n’a pas fonctionné pour moi… Finalement, j’ai réussi ». Yevgeny Kafelnikov a remporté deux titres du Grand Chelem en simple, l’Open de France de 1996 et l’Open d’Australie de 1999, et une médaille d’or aux Jeux olympiques de 2000 à Sydney.

Il a également remporté quatre titres de double du Grand Chelem et a été intronisé au Temple de la renommée du tennis international en 2019. Marat Safin a gagné à l’US Open 2000 et à l’Open d’Australie 2005, et a également aidé la Russie à remporter des victoires en Coupe Davis en 2002 et 2006. En En 2016, il est devenu le premier joueur de tennis russe intronisé au Temple de la renommée internationale du tennis.