Sur le marché de la cryptographie, le soi-disant «effet Coinbase» est déjà bien connu. Une augmentation du prix de toute crypto-monnaie cotée par la bourse, grâce à la démonstration de confiance représentée par le fait qu’une entreprise aussi bien positionnée que celle-ci fait confiance à une devise pour la commercialiser. Quelque chose que les devises listées par Binance commencent également à expérimenter, maintenant que YFI augmente de 50% grâce à «l’effet Binance» comme le commente Changpeng Zhao dans le Tweet du jour:

L’effet Binance sur YFI

Chaque jour qui passe, Binance semble améliorer encore plus sa situation. Lancement de plus de produits et de services, avec lesquels il a créé une infrastructure suffisamment solide pour se consolider en tant que société la plus importante du monde de la cryptographie. Grâce à la qualité du service qu’il fournit à ses utilisateurs, ainsi qu’à l’innovation qu’il défend sur le marché de la crypto.

Il n’est donc pas surprenant que des signes de ce que l’on pourrait appeler un «effet Binance» commencent à apparaître. Une augmentation du prix de toute crypto-monnaie qui commence à être négociée en bourse. En raison de la confiance que cela donnerait aux utilisateurs sur la monnaie virtuelle nouvellement répertoriée.

YFI augmente de 50% grâce à l’effet Binance. Source: CoinMarketCap

Ce serait exactement ce que Yearn.finance (YFI) a vécu ces dernières heures. Quand, après avoir annoncé son entrée en bourse, il a augmenté son prix de 50%. Un événement d’autant plus surprenant que YFI n’est que le gage de gouvernance du projet DeFi yEarn. Ainsi, au moment de sa création, on pensait qu’il aurait une valeur de 0 $.

« Le prix du jeton DeFi YFI explose après avoir été répertorié par Binance. »

Cependant, l’appétit du marché de la cryptographie pour les projets de financement décentralisé était suffisant pour que le prix de YFI passe de 4,12 $ à 6,69 $ auquel il se négocie actuellement, en moins de 24 heures. Dans ce qui semble être un signe de l’énorme influence de Binance sur le marché de la cryptographie, comme semble le suggérer le tweet de Changpeng Zhao.

