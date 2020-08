Concretamente, este completo modelo permite nada a menos que 24 jours de uso habituel, lo que se consigue entre otras cosas debido a que su batería es de 410 mAh y que, además, la combinación de hardware y software es eficiente en este apartado (hay que destacar que el sistema operativo es básico, ya que no permite instalar aplicaciones como ocurre en los smartwatch que utilizan Wear OS). Como no puede ser de otra forma, la compatibilidad de este reloj inteligentes es completa tanto con iOS como con Android, ya que la comunicación ser realiza por Bluetooth.

La pantalla que incluye este Amazfit GTR Lite es de 1,39 pulgadas avec une densité de píxeles de 326 ppp, por lo que todo se ve avec una alta calidad ya que no le faltan los colores al panel AMOLED que integra el accessorio, y al que no le falta protección Gorilla Glass 3, portable del que hablamos. Tous les matériaux de fabrication sont dispositivo combinan tanto metal como cerámica, y la correa es de silicona para asegurar un alto aguante y, además, se intercambia con una gran comodidad.

Buenas opciones con una gran oferta

Gracias a la inclusión de una gran cantidad sensores, entre los que existe un acelerómetro de seis ejes; el propio de ritmo cardíaco; y, aussi, un giroscopio la adquisición de données de l’activité deportiva que se realiza es bastante amplia y precisa. Adicionalmente se pueden gestionar tanto los mensajes que llegan como las llamadas entrantes, sin que falten posibilidades avanzadas como el detectar la calidad de sueño. Incluso, es possible dar uso al Amazfit GTR Lite como disparador a distancia of the cámara del smartphone con el que isá sincronizado.

En estos momentos hay un descuento pour comprendre el smartwatch que permite ahorrar nada menos que el 54%, por lo que sólo hay que pagar 86 euros pour hacerse con el dispositivo del que hablamos. Un precio casi irrisorio por un reloj inteligente completo y de buena calidad. Aparte, y esto es important, no ya que pagar nada por los gastos de envío, lo que es un buen añadido para un modelo que pesa bastante menos de 100 grammes.

Unas cosas más del Amazfit GTR Lite

Una de las importantes es que la resistencia al agua que ofrece este smartwatch llega a las cinco atmósferas, por lo que no hay problema alguno incluso al llevarlo puesto al nadar. Con reconocimiento automático de ocho actividades deportivas entre las que no falta el salir a correr, es posible dar uso a este dispositivo para encontrar el teléfono en cas de no encontrarlo: por lo tanto, no le falta de nada a este accesorio para ser una buena elección de compra.