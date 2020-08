Quel est le véhicule plus gros qu’avez-vous vu dans votre vie? Une fusée? Un navire transatlantique? Un de ces camions gigantesques qui sont utilisés dans les mines du monde entier? Dans cette liste, vous pouvez sûrement inclure le Croiseur de neige, ou plutôt, l’Antarctic Snow Cruiser.

Tellement difficile à définir qu’on l’appelle véhicule ou moyen de transportSans entrer dans la question de savoir si nous pourrions le considérer comme un camion, le Snow Cruiser mesurait 17 mètres sur 6 mètres. Son poids, 34 tonnes, et quant à ses roues, elles mesuraient entre 3’7 et 4’9 mètres selon qu’elles étaient rentrées ou dépliées. Le plus drôle, c’est que seulement cinq personnes entrent à l’intérieur.

Comme son nom l’indique, le Croiseur de neige antarctique c’était un bijou d’ingénierie qui avait un plan ambitieux: conduire autour de l’Antarctique malgré ses conditions difficiles. A savoir: glace, neige, froid, vents constants … Cependant, ce véhicule qui devait prendre le dessus sur le continent le plus froid de la planète, a succombé au des conditions extrêmes au point de disparaître sous la neige impitoyable.

Les États-Unis en Antarctique

La Antarctique c’est un continent de 14 millions de kilomètres carrés. C’est le continent le plus froid et celui situé plus au sud de la planète. Au point que nous l’appelons familièrement le Pôle Sud. Il ne fait pas que froid. C’est aussi sec et venteux. Allez, il a toutes les conditions opposées pour rendre la vie plus facile. Dans l’ensemble, il a végétation et quelques animaux, principalement des algues, des bactéries, des acariens et d’autres petites créatures.

Quant à son population humaineIl est essentiellement composé de chercheurs scientifiques et d’autres professionnels qui les soutiennent dans leurs travaux. Bien qu’il n’y ait pas de chiffres actuels, à la fin du XXe siècle, les États-Unis étaient le pays le plus peuplé, suivis du Chili, de l’Argentine et de la Russie. Au total, presque trente nationalités différentes. Et 40 bases scientifiques, datées de 2014.

Mais revenons à 1939. Entre cette année et 1941, la soi-disant troisième expédition antarctique Byrd a été effectuée, la plus populaire par l’expédition antarctique des États-Unis. Byrd fait référence à Richard Evelyn Byrd, un officier et explorateur de la marine américaine qui a mené trois expéditions en Antarctique entre 1928 et 1940. Et bien que les deux premières aient été payé par lui-même et notamment par des dons privés, le troisième a également eu l’aide du gouvernement américain.

En plus d’être une entreprise avec des apports publics et privés, cette troisième expédition aura une autre particularité. L’utilisation d’un véhicule rarement vu auparavant, une masse de 34 tonnes appelée Croiseur de neige antarctique, bien qu’il soit également connu de manière informelle sous le nom manchot ou Tortue.

La personne responsable de l’existence du Snow Cruiser est Thomas Poulter, commandant en second de la deuxième expédition de Byrd en Antarctique. Dans cette expédition, en 1934, Poulter a vu les conditions difficiles de l’endroit jusqu’à ce qu’en 1939 il a commencé la construction d’un véhicule qui pourrait surmonter les difficultés climatologiques et orographiques de l’Antarctique.

Un projet de 300 000 $

Pour construire l’Antarctic Snow Cruiser, Poulter a rejoint la Research Foundation de l’Armor Institute of Technology, ou pour nous comprendre, la Research Foundation of the Armed Institute of Technology, une institution privée avec Basé à Chicago. La Fondation a pris en charge le coût et la construction, qui ont duré onze semaines, entre août et octobre 1939. Selon les estimations, le coût total était de 300 000 $ à l’époque.

Après un accident lors du transport du véhicule entre Chicago et Boston, le Snow Cruiser est arrivé en Antarctique, à bord du North Star, dans le cadre de l’expédition susmentionnée. Et comme si l’incident lors de son transport était de mauvais augure, dès que le véhicule a marché sur le sol antarctique tout s’est mal passé peu à peu.

Source: Bibliothèque publique de Boston / Collection Leslie Jones

Hors plan, et d’après les images que nous pouvons voir, le Snow Cruiser est un véhicule tout terrain Cela semble imparable même avec les conditions extrêmes de l’Antarctique. Mais en pratique, les choses ne sont pas aussi simples.

Premier. Une rampe spéciale était nécessaire pour décharger le Snow Cruiser. Une fois à terre, une des roues s’est cassée. Un autre problème, les roues étaient lisses, ils se sont donc déplacés avec beaucoup de difficulté dans la neige, où des pneus aux bandes de roulement complexes sont nécessaires. La première solution, comme c’est le cas aujourd’hui sur les routes enneigées, était d’utiliser des chaînes autour des roues. Mais cela les a empêchés de se déplacer librement, il a donc été décidé de faire reculer le véhicule. Apparemment, de cette façon, les roues se déplaçaient mieux dans la neige avec plus de traction.

La seconde Guerre mondiale

Aucune expédition n’a été exempte de problèmes comme ceux rencontrés par le Croiseur de neige antarctique. Et bien qu’il puisse sembler que ces inconvénients aient fait naufrage de l’expédition, rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité.

Bien que le Snow Cruiser ait dû se promener en marche arrière sur environ 148 kilomètres, il a aidé l’expédition dans ses tâches scientifiques de mesure et expérimentation. Cependant, c’est l’histoire qui a frappé ce monstre de l’ingénierie, et pour être plus précis, la Seconde Guerre mondiale.

Source: C.C. Shirley / Service antarctique des États-Unis

Rappelons que le projet est né en 1939. Plus précisément, en août de cette année-là, la construction du véhicule a commencé. Le mois suivant, L’Allemagne envahit la Pologne et il commence ce que les historiens ont appelé la Seconde Guerre mondiale. Pour le moment, les États-Unis restent sur la touche. Ce n’est qu’en décembre 1941 que les États-Unis déclarèrent la guerre au Japon, à la suite de l’incident de Pearl Harbor. Dans quelques jours, les alliés du Japon, de l’Allemagne et de l’Italie déclareront également la guerre aux États-Unis.

Ainsi, le robinet de l’argent public sera fermé avant la besoins de guerre du moment. En conséquence, l’expédition doit être arrêtée. Et en conséquence, le Croiseur de neige il restera en Antarctique contre les frais de retour aux États-Unis.

Perdu et trouvé

Il Croiseur de neige antarctique il est resté sous la neige pendant quelques années, oublié du monde. Ce n’est qu’en 1946 que ce fut découvert par une expédition militaire dans le cadre de ce qui est devenu connu sous le nom d’Opération Highjump, qui entre 1946 et 1947 voulait former le personnel de la Marine et expérimenter leur technologie et leurs techniques militaires dans des conditions froides. La Guerre froide C’était déjà en cours, même si dans ce cas « Cold » n’a rien à voir avec la météorologie de l’Antarctique.

Apparemment, quand ils ont trouvé le Snow Cruiser en 1946, il pouvait toujours fonctionner. Il fallait simplement gonfler les roues et certains Réparations mineures. Cependant, le but de cette expédition n’était pas de sauver le véhicule, alors ils l’ont laissé là.

Source: Service antarctique des États-Unis

En 1958, une expédition internationale redécouvre le Snow Cruiser, enterré sous des tonnes de neige. Le véhicule était toujours comme ils l’avaient laissé, mais il n’a pas non plus été sauvé à cette occasion, car à ce moment-là, le systèmes mécaniques et électriques ils ne travaillaient plus.

Depuis, rien n’a été entendu de ce véhicule tout-terrain. Alors que la rumeur disait depuis des années que le Union soviétique cela avait été fait avec le Snow Cruiser, il n’y a aucune preuve de cela, et plus tard la technologie a amélioré les performances de ce géant qui voulait éviter la glace. Le plus plausible est que le véhicule a été englouti par l’Antarctique. Il faut tenir compte du fait qu’en plus de la neige qui tombe en surface, la glace est en mouvement constant, de sorte qu’au fil des ans, il est plus que probable que le Snow Cruiser ait bougé et même qu’il soit tombé dans un trou ou une irrégularité dans la glace de l’Antarctique.

Ainsi, de Croiseur de neige antarctique Nous n’avons que la mémoire et le matériel graphique disponibles. Le souvenir de la façon dont l’ingénierie a réussi à contourner obstacles climatologiques et géographiques, avec plus ou moins de facilité. De plus, qui sait si sans la Seconde Guerre mondiale, le Snow Cruiser aurait eu une durée de vie plus longue ou même aurait été remplacé par des modèles plus avancés.

