Zack Snyder annonce le prochain événement DC FanDome en taquinant le Hall of Justice dans sa version de Ligue de justice. DC a sauté l’événement virtuel Comic-Con de San Diego de cette année et a organisé sa propre convention numérique le 22 août. L’affaire d’une journée promet beaucoup de surprises, y compris de nouvelles informations sur la Justice League de Snyder.

Après plus de deux ans de campagne incessante de la part des membres du mouvement Release the Snyder Cut, les fans obtiennent enfin ce qu’ils veulent. Snyder termine sa vision de Justice League, et il sortira sur HBO Max l’année prochaine. Alors que Snyder a terminé la photographie principale du film original, il a dû s’en éloigner en raison d’une tragédie personnelle. Cela a conduit Joss Whedon à effectuer de nombreuses reprises et à assembler sa coupe finale, ce qui est très différent du plan du cinéaste original.

Avec une autre chance d’exécuter sa vision de la Ligue de la justice, Snyder a travaillé dur pour terminer sa version du film, et il se prépare à publier les premières images appropriées pour celui-ci à DC FanDome. On ne sait pas ce qu’il prépare pour les fans, mais il a maintenant partagé une image de Wayne Manor avant qu’il ne devienne le Hall of Justice. Regardez la photo ci-dessous:

À la fin du combat des héros contre Steppenwolf, Bruce Banner / Batman (Ben Affleck) et Diana Prince / Wonder Woman (Gal Gadot) prennent des mesures importantes pour établir correctement la Justice League. Et ils commencent par établir une base. Après des années de négligence, Bruce a décidé d’ouvrir le manoir Wayne et d’en faire leur quartier général, le transformant efficacement pour devenir la version du DCEU du Hall of Justice. Sur la base de l’article susmentionné de Snyder, les fans peuvent voir quelque chose en relation avec la scène du film. Outre un nouveau clip de la Ligue de la justice, le cinéaste a également déclaré précédemment qu’il annoncerait le format du Snyder Cut – un long métrage ou une mini-série.

Étant donné que le public a une idée de base de ce qui se passe dans Justice League depuis qu’une version de celui-ci est sortie en salles en 2017, le marketing pour le soi-disant Snyder Cut devrait être différent et c’est quelque chose que Snyder fait. Au lieu de se concentrer sur les grands moments du film que les fans connaissent déjà, le réalisateur se concentre sur des éléments taquins de sa coupe qui n’ont pas fait la version théâtrale. C’est un moyen astucieux de faire davantage hype aux fans qui souhaitent voir sa vision originale du film depuis un certain temps maintenant et d’attirer également le grand public en leur offrant quelque chose de différent de ce qu’ils ont vu dans les cinémas. Il convient de noter, cependant, que le prochain projet de Snyder existe en dehors du DCEU, il est donc curieux de savoir comment il prévoit de mettre fin à sa dernière version. Ligue de justice puisque son plan initial était de le terminer avec une configuration pour la partie 2.

