Le directeur des produits de Microsoft Panos Panay lors d’un précédent dévoilement de Surface. (Photo Microsoft)

La passion bien connue de Panos Panay pour la technologie s’étend apparemment au-delà des ordinateurs et des tablettes jusqu’aux enceintes sans fil pour la maison.

Le directeur des produits de Microsoft, le leader de longue date de son groupe de matériel Surface, a été nommé lundi matin au conseil d’administration de Sonos, donnant à la société de haut-parleurs et de technologie audio de haute technologie un membre possédant une expérience approfondie des appareils et des logiciels.

«Sonos fabrique certains des meilleurs produits grand public du marché en se concentrant sur l’expérience client de bout en bout», a déclaré Panay dans un communiqué. «Je suis ravi de travailler avec le conseil et de faire partie de ce qui va suivre.»

En tant que directeur des produits de Microsoft, Panay supervise l’expérience utilisateur Windows et les initiatives de développement matériel de l’entreprise. Il était dans l’actualité la semaine dernière lorsque la société de Redmond a annoncé le prix et la date de sortie prochaine du nouvel appareil Android à double écran Surface Duo de Microsoft.

Comme l’appareil est construit sur Android, Microsoft travaille avec son rival de longue date Google sur le Surface Duo. Par ailleurs, Sonos a intenté une action contre Google plus tôt cette année, alléguant que le géant de la recherche avait volé sa technologie et violé ses brevets. Cela pourrait positionner Panay comme un artisan de la paix potentiel, ou créer une situation délicate pour lui de naviguer en tant que membre du conseil d’administration de Sonos.

Panay devient le 10e membre du conseil d’administration de Sonos, qui comprend également l’ancien dirigeant de Microsoft Xbox, Robbie Bach, en plus des dirigeants actuels et anciens de sociétés telles que Restoration Hardware, Conde Nast, Publicis Sapient et Hearst Magazines, entre autres.

Sonos, basé à Santa Barbara, en Californie, a récemment annoncé un chiffre d’affaires de 249 millions de dollars pour le trimestre clos le 27 juin, en baisse de 4%, et une perte nette de 57 millions de dollars, contre une perte nette de 14 millions de dollars un an plus tôt. La société a déclaré qu’elle était en mesure de minimiser l’impact des fermetures de magasins de détail sur ses ventes en développant ses ventes directes aux consommateurs.