Sony a révélé le contrôleur DualSense pour la PS5 plus tôt cette année et cette semaine, la société a confirmé que vous en aurez besoin pour jouer aux jeux PS5.

Sony a partagé lundi ses plans de compatibilité PS5 pour chaque accessoire et périphérique PS4.

Vous pourrez toujours utiliser votre manette DualShock 4 pour jouer à des jeux PS4 sur votre PS5, mais vous ne pourrez pas utiliser la manette sans fil PS4 pour jouer à des jeux PS5.

Si vous espériez pouvoir jouer à des jeux multijoueurs locaux sur votre PS5 sans avoir à acheter au moins un contrôleur DualSense supplémentaire, Sony a de mauvaises nouvelles pour vous. Lundi, Sony a partagé une séance de questions-réponses sur la compatibilité des périphériques et accessoires PS4 sur PS5 sur le blog PlayStation, et bien que la plupart fonctionneront toujours avec la console de nouvelle génération, il existe quelques exceptions, dont la plus notable est le DualShock 4.

Voici la réponse officielle à la question de savoir si le contrôleur DualShock 4 de la PlayStation 4 fonctionnera ou non avec les jeux PS5: «Non, nous pensons que les jeux PS5 devraient tirer parti des nouvelles capacités et fonctionnalités que nous apportons à la plate-forme, y compris le caractéristiques de la manette sans fil DualSense. »

Si vous avez vu une image du DualSense, vous comprenez probablement pourquoi vous en auriez besoin pour jouer à des jeux PS5. Le DualSense représente sans doute le changement de conception le plus important pour un contrôleur Sony depuis que Sony a ajouté des manettes de jeu au contrôleur PS1. Outre le nouveau look et la nouvelle sensation, le DualSense ajoute un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment un retour haptique, des déclencheurs adaptatifs et un microphone intégré. Certains jeux PS5 s’appuieront apparemment fortement sur ces nouvelles fonctionnalités, c’est pourquoi vous ne pourrez pas y jouer avec un DualShock 4.

La bonne nouvelle est que votre manette DualShock 4 ne sera pas complètement inutile si et quand vous décidez de passer à une PS5. Voici comment tous vos accessoires et périphériques actuels fonctionneront avec la nouvelle console:

Les périphériques spécialisés, tels que les volants de course, les bâtons d’arcade et les bâtons de vol sous licence officielle, fonctionneront avec les jeux PS5 et les jeux PS4 pris en charge.

Les casques sans fil Platinum et Gold, ainsi que les casques tiers qui se connectent via un port USB ou une prise audio, fonctionneront sur PS5 (l’application compagnon du casque n’est pas compatible avec PS5).

Le contrôleur sans fil DualShock 4 et les contrôleurs de manette de jeu tiers sous licence officielle PlayStation fonctionneront avec les jeux PS4 pris en charge.

Les contrôleurs de mouvement PS Move et le contrôleur de visée PlayStation VR fonctionneront avec les jeux PS VR pris en charge sur PS5.

Nous ne savons toujours pas grand-chose de la rétrocompatibilité des jeux PS4 sur PS5, mais il semble que vous pourrez utiliser votre DualShock 4 avec la plupart, sinon la totalité, des jeux pris en charge. Vos accessoires PlayStation VR seront également utilisables et, dans une section distincte, Sony confirme que «PlayStation Camera fonctionnera avec PS5 pour jouer aux jeux PS VR pris en charge.» Vous aurez besoin d’un adaptateur pour le faire fonctionner, mais Sony dit qu’il en fournira un gratuitement.

