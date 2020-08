Certains détails du WH-1000XM4 avaient été divulgués ces derniers mois. Cependant, ce n’était pas aujourd’hui quand Sony a officiellement révélé toutes les fonctionnalités de ses nouveaux écouteurs antibruit.

Les WH-1000XM4 sont la quatrième génération d’une famille populaire d’écouteurs antibruit qui, avec Bose, a mené ce segment au cours des dernières années. À l’extérieur, ils sont similaires au modèle précédent. À l’intérieur, cependant, ils prennent l’excellente base que le WH-1000XM3 a constituée et les font évoluer dans certaines touches.

Sony WH-1000XM4 est plus intelligent

Le nouveau WH-1000XM4 a, comme la génération précédente, avec deux microphones dans chaque écouteur. Ceux-ci transmettent les différents signaux audio au processeur pour éliminer par la suite les sons externes à moyenne et basse fréquence – tels que les turbines d’un avion ou le bruit de la circulation automobile.

«Un nouveau circuit Bluetooth Audio SoC (System on Chip) détecte et s’adapte à la musique et au bruit plus de 700 fois par seconde. En utilisant un nouvel algorithme, le processeur de suppression de bruit HD QN1 applique le traitement d’annulation du bruit en temps réel », a expliqué Sony dans un communiqué officiel.

Le WH-1000XM4, d’autre part, Ils disposent d’un système basé sur l’intelligence artificielle qui analyse la musique en temps réel et reconstruit l’audio perdu lors de la compression numérique avec une plus grande précision. Pour développer ce nouveau système, Sony a travaillé avec la branche d’enregistrement de l’entreprise.

Une nouveauté intéressante du WH-1000XM4 est la fonction Speak-to-Chat. Cela permet de démarrer des conversations sans retirer le casque ni appuyer sur un bouton. Le fonctionnement est simple: lorsque l’utilisateur commence à parler, le WH-1000XM4 reconnaît la voix du propriétaire, met la musique en pause, désactive momentanément la suppression du bruit et permet aux sons extérieurs captés par les microphones d’entrer dans le pavillon. Lorsque l’utilisateur passe plus de 30 secondes sans dire un mot, le WH-1000XM4 reprend la lecture de la musique et la suppression du bruit.

Ce système ajoute à la Mode Attention rapide présent dans d’autres casques de la marque. En plaçant votre main droite sur le panneau tactile, ce système désactive la suppression du bruit et vous permet d’entendre les sons extérieurs. De cette manière, si l’utilisateur entre dans une cafétéria, il n’a pas à retirer les écouteurs pour interagir avec le personnel; placez simplement votre main droite sur le panneau tactile.

Comme le WF-1000XM3, le nouveau WH-1000XM4 intègre un capteur de proximité qui vous permet de mettre en pause ou de reprendre automatiquement la musique lorsque le propriétaire enlève ou met les écouteurs. Ceci, en plus d’être pratique, permet également d’économiser de la batterie.

Changements au-delà du son

Les nouveaux écouteurs de Sony comblent l’une des plus grandes lacunes du modèle précédent: l’appairage. D’une part, les WH-1000XM4 sont compatible avec Google Fast Pair, ce qui facilite le processus de couplage avec les appareils Android. D’autre part, le XM4 peut également se connecter simultanément à deux appareils, afin qu’un utilisateur puisse basculer plus facilement entre son ordinateur ou son smartphone. De plus, lorsque le casque détecte un appel entrant sur l’un des deux appareils, il se connecte automatiquement à cet appareil.

Enfin, les WH-1000XM4 ont Connectivité NFC, ils promettent jusqu’à 30 heures d’autonomie et sont compatibles avec Google Assistant et Amazon Alexa. Ils seront disponibles plus tard cet été en deux couleurs: noir et argent. Son prix public conseillé est de 380 euros.

