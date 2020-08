Certains ont tout jeté sur la musique, les séries et les films pour faciliter leur mise en quarantaine. Mais beaucoup d’autres ont également opté pour les jeux vidéo pour tuer le temps. Cette année nous a donné de nombreuses merveilles telles que The Last Of Us Part II et l’annonce de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, mais tout n’est pas rire et amusant. 343 Industries a annoncé que Halo Infinite est retardé et sera publié jusqu’en 2021.

Halo Infinite est le plus gros pari de Microsoft et Xbox Series X pour rivaliser avec la console SonyCependant, il a été officialisé que son lancement ne sera pas simultané avec celui de la nouvelle console Xbox.

Déclaration officielle et raisons de son retard

Dans une mise à jour du développeur aux fans de Halo via le Twitter officiel de la franchise, du directeur du studio, Chris Lee a révélé qu’il y avait plusieurs raisons au retard et que la pandémie de COVID-19 en cours en était l’une.

« Nous (343 Industries) nous avons pris la décision difficile de reporter notre sortie en 2021 pour nous assurer que l’équipe dispose de suffisamment de temps pour offrir une expérience de jeu Halo qui correspond à notre vision. « , a commencé le développeur dans une déclaration aux fans.

«La décision de modifier notre lancement est le résultat de multiples facteurs qui ont contribué aux défis du développement, y compris les impacts continus liés au COVID qui nous affectent tout au long de l’année »le message a continué.

Lee a terminé sa déclaration en déclarant que «les heures supplémentaires nous permettront de terminer le travail critique nécessaire pour proposer le jeu Halo le plus ambitieux avec la qualité que nous savons que nos fans attendent ».

Mise à jour du développement Halo Infinite pic.twitter.com/TFZvXhRN9f – Halo (@Halo) 11 août 2020

La décision vient après les critiques des fans

Le retard Halo Infinite survient après que les fans ont critiqué le jeu pendant des semaines après la révélation initiale du jeu à la Xbox Games Showcase. Après avoir plu sur eux, 343 Industries ont répondu que « Certains aspects des commentaires ont mis en lumière de nouvelles opportunités et considérations ».

Malgré le retard de Halo Infinite, Microsoft s’est assuré que le lancement de la Xbox Series X aura lieu cette année et il a même annoncé une fenêtre de sortie pour novembre.

Le récent Xbox Games Showcase en plus de révéler la première démo de gameplay Halo Infinite, il a également présenté une multitude d’autres titres. JDes jeux comme Psychonauts 2 ont reçu de nouvelles images et il a été annoncé que la série Fable serait redémarrée.

