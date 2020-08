Une caméra automatisée documente la première ascension de la fusée Falcon Heavy depuis le centre spatial Kennedy en février 2018 avec le hangar de SpaceX au premier plan. (Photo . / Kevin Lisota)

SpaceX dit qu’il continuera à poursuivre son action en justice contre le gouvernement fédéral ainsi que ses rivaux dans l’industrie du lancement, y compris l’entreprise spatiale Blue Origin du PDG d’Amazon Jeff Bezos, même si elle a été autorisée pour des milliards de dollars de contrats pour des missions spatiales de sécurité nationale.

Les deux parties au différend de longue date ont exposé leurs positions dans un avis déposé devant le tribunal de district américain de Los Angeles le 14 août, une semaine après que l’US Space Force a annoncé que United Launch Alliance et SpaceX étaient les gagnants d’un concours pour l’avenir. lance.

Avant cette décision, l’armée de l’air a fourni des centaines de millions de dollars en financement de développement à ULA ainsi qu’à Blue Origin et Orbital Sciences Corp. (qui fait maintenant partie de Northrop Grumman). SpaceX a été laissé de côté mais a protesté contre les récompenses.

Dans le dossier de ce mois-ci, SpaceX a déclaré que le financement donnait à l’ULA un «avantage injustifié» et a appelé le Centre des systèmes spatiaux et de missiles de la Force spatiale à «rectifier» ses erreurs, probablement en fournissant plus de financement à SpaceX.

Les avocats du gouvernement fédéral et de l’ULA ont déclaré que la concurrence pour le financement du développement avait été décidée équitablement. Ils ont déclaré qu’aucune rectification n’était justifiée, d’autant plus que SpaceX a proposé sa super-fusée Starship pour le financement du développement, mais a fini par offrir un véhicule de lancement différent – une fusée Falcon Heavy modifiée – pour les futurs lancements de poids lourds de la Force spatiale.

La décision d’attribution de ce mois-ci demande à ULA de gérer 60% du manifeste de lancement de la Force spatiale dans la période 2022-2026 et à SpaceX d’obtenir les 40% restants. Trois lancements classifiés ont déjà été attribués: ULA a reçu deux contrats d’une valeur de 337 millions de dollars et SpaceX a reçu un contrat d’une valeur de 316 millions de dollars.

Dans les près de deux semaines qui ont suivi les prix, les PDG des deux sociétés ont tous deux enregistré des commentaires épicés sur Twitter. La semaine dernière, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a tweeté qu ‘«il deviendra évident avec le temps que l’ULA est un gaspillage total d’argent.» Pendant ce temps, en réponse aux affirmations selon lesquelles les lancements d’ULA coûtent plus cher que ceux de SpaceX, le PDG de United Launch Alliance, Tory Bruno, a écrit: «Vous voudrez peut-être vérifier les prix de cette compétition. L’identité du fournisseur le moins cher pourrait vous surprendre… »

La décision de la Force spatiale signifie que le financement du développement de la fusée New Glenn de Blue Origin et de la fusée OmegA de Northrop Grumman sera interrompu. Les avocats de Northrop Grumman ont déclaré que la décision rendait la protestation de SpaceX sans objet. Nous avons contacté Blue Origin pour obtenir des commentaires et mettrons à jour ce rapport avec tout ce que nous aurons en retour.

Lire le dossier complet dans SpaceX c. USA c. Blue Origin et al.