Alors que le héros du web-sling de Marvel Comics Homme araignée fait équipe avec Blade et tente de vaincre un vampire de 2000 ans nommé Solomon Negus, il pense à un nouveau nom pour le héros demi-vampire. Mais Blade est tout sauf impressionné par l’alias alternatif.

Au fil des ans, Spider-Man a fait équipe avec une variété de héros, dont Deadpool, les Fantastic Four, Venom et il y a même eu quelques fois qu’il a fait équipe avec Daredevil. Dans Kevin Grevioux, Roberto Castro, Walden Wong, Sandu Florea, Dave Sharpe, Sotocolor, John Kalisz, Antonio Fabela et Andres Mossa’s Spider-Man vs. Vampires Vol. 1 # 1, Spider-Man s’associe à Blade. Le personnage, joué à l’écran par Wesley Snipes, est également appelé Daywalker car il peut marcher au soleil sans être transformé en un tas de cendres comme ses frères vampires. Mais ce n’est pas la première fois que Spider-Man rencontre le Daywalker, alors quand Blade lui dit de ne pas l’appeler Batman, Spider-Man sait qu’il veut dire affaires.

Dans le dernier chapitre de Spider-Man vs Vampires Vol. 1 # 1, Negus – qui développe un sérum pour transformer les humains en vampires parle avec l’un de ses associés dans un entrepôt lorsque Spider-Man et Blade s’écrasent à travers une fenêtre et commencent à attaquer le vampire. Negus demande du renfort et bientôt une horde de vampires entoure la paire. Et comme Blade a affronté toutes sortes de vampires, il se prépare et laisse même Spider-Man emprunter certaines de ses pastilles de lumière UV. Alors que les plombs transforment l’armée de vampires de Negus en humains, Blade poursuit le méchant. Alors que Blade et Negus se bagarrent, Spider-Man trouve une pastille UV sur le sol et la coince dans la bouche de Negus – ce qui fait que son visage s’enflamme alors qu’il s’enfuit dans un égout à proximité. Après avoir appelé ça une nuit, Spider-Man pose à Blade une question qui le dérange: « Puisque vous avez les capacités de chauve-souris vampire géante, pourquoi ne pas simplement prendre le nom de Batm … » Mais avant que Spider-Man n’ait une chance de fini de dire le nom, Blade lui dit aussitôt, « Non ».

Bien que Blade refuse de s’appeler Batman, le raisonnement de Spider-Man derrière lui demander pourquoi on ne lui a pas déjà donné le nom est logique. Son raisonnement concerne son propre nom, ainsi que le nom d’un autre célèbre Avenger. Puisque Peter Parker a les pouvoirs d’une araignée – il s’appelle Spider-Man et parce que Tony Stark a un costume en fer – il s’appelle Iron Man. Alors pourquoi Blade ne s’appelle-t-il pas Batman puisqu’il a les pouvoirs d’une chauve-souris?

Même si Homme araignée n’apprend jamais pourquoi Blade refuse de s’appeler Batman, il est évident que c’est une blague intentionnelle de méta bande dessinée. De plus, Marvel ne peut pas simplement prendre le nom de Dark Knight de DC. Mais en ce qui concerne les surnoms, Batman n’est pas mauvais.

