Il a récemment annoncé que Spider-Man arriverait sur Marvel’s Avengers – mais uniquement sur PS4 et PS5. Cependant, il semble que Spidey ne sera pas le seul contenu exclusif PlayStation dans Marvel’s Avengers.

Selon le développeur Crystal Dynamics, ceux qui jouent à Avengers sur PS4 bénéficieront également de nombreux autres avantages qui ne manqueront pas de laisser un goût amer dans la bouche de ceux qui jouent sur Xbox One et PC.

Dans un article de blog PlayStation, décrivant des informations sur les défis de la communauté et les cosmétiques pour Marvel’s Avengers, le développeur a révélé que, en ce qui concerne les cosmétiques, les joueurs PlayStation auront un accès exclusif de 30 jours à une tenue légendaire, une émote légendaire, un retrait épique et une plaque signalétique. pour chaque héros à leur sortie, y compris les six héros de lancement.

Ce n’est pas tout. Pour chaque héros ajouté au jeu après le lancement, Hawkeye inclus, tous les membres PS Plus recevront un lot gratuit contenant une tenue rare, une plaque signalétique et 100 crédits. De plus, les membres PS Plus recevront un bundle gratuit Ms Marvel au lancement.

Avantage PlayStation

(Crédit d’image: Crystal Dynamics / Square Enix)

Bien que le contenu de ces bundles finisse par arriver aux joueurs Xbox One et PC, ce qui signifie qu’ils ne sont pas purement et simplement exclusifs à PlayStation, nous soupçonnons que – quand ils le feront éventuellement – ils ne seront pas gratuits.

Ce contenu ne donne pas aux joueurs PlayStation un avantage de gameplay, mais il suggère en outre que Crystal Dynamics met son poids derrière Marvel’s Avengers sur PS4, plus que sur les plates-formes.

