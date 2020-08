Peut-être pour l’instant, l’avenir des Avengers au cinéma est incertainCependant, il semble que Thor, Hulk, Captain America, Iron-Man, Black Widow et plus ils reviendront pour un jeu vidéo qui promet beaucoup, parce que nous y verrons des histoires complètement nouvelles, mais maintenant nous ne pouvons pas avec l’émotion parce que l’un des personnages les plus aimés de cet univers, Spider-Man rejoindra cette nouvelle aventure.

C’est à l’E3 2019 que Sony et Crystal Dynamics ont annoncé qu’ils sortiraient Avengers de Marvel, mais peu était ce qu’ils ont dit lors de cette conférence, le plus que nous pouvions voir était un petit gameplay qui a été divulgué au Comic-Con de San Diego la même année. Jusqu’au début de cette année, plus d’informations et d’informations ont commencé à sortir à ce sujet, surtout ces derniers mois, car ils ont mentionné que Hawk Eye.

Spider-Man arrive à ce jeu vidéo spectaculaire

Mais maintenant, à travers une conférence virtuelle, ils ont annoncé en grande pompe que Spider-Man rejoindrait les rangs des Avengers dans ce titre, mais pas autant que beaucoup le pensaient. Il s’avère que Il arrivera en 2021 entièrement gratuit et en tant que contenu téléchargeable dans le jeu et malheureusement pour ceux qui n’ont pas de console Sony, il sera disponible exclusivement pour PlayStation 4 –Et la prochaine PlayStation 5–.

En plus de cela, l’arachnide préféré de tout le monde aura beaucoup de costumes, de capacités et d’autres que vous pouvez améliorer avec des achats dans le jeu et grâce au laboratoire créé avec la technologie de Stark Industries, SHIELD et Hank Pym exclusivement pour les Avengers. Bien que cela semble spectaculaire et d’après ce qu’ils ont mentionné dans cette annonce, le Spider-Man que nous verrons dans le titre ne concerne pas exactement Peter Parker.

Votre sympathique quartier Spider-Man arrive sur Marvel’s Avengers, exclusivement sur PlayStation. Crystal Dynamics offre à lui seul des détails précoces, une version unique du héros post-lancement: https://t.co/Xy1DR8HD9Q pic.twitter.com/xQ6dAkgfPn – PlayStation Europe (@PlayStationEU) 3 août 2020

Bien qu’ils n’aient pas révélé d’image officielle de ce à quoi ressemblera le voisin amical, selon les développeurs. il aura un look que de nombreux fans de ce super-héros vont adorer. Sur le blog officiel PlayStation, Crystal Dynamic Art Director, Jeff Adams mentionné que pour concevoir ce personnage, ils se sont inspirés des bandes dessinées de Steve Ditko et John Romita Sr., nous pouvons donc nous attendre à ce que ce soit une version plus classique.

Avengers de Marvel à venir sur PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia et PC 4 septembre prochain. Mais pendant que nous attendons cette date, vérifiez ci-dessous l’un des derniers gameplays qu’ils nous ont révélé, où l’on peut voir Thor se câliner avec une grande partie des Avengers: