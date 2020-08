Spotify, qui a également affronté Apple à propos des politiques et des frais de l’App Store d’Apple, a pesé aujourd’hui sur le combat d’Epic Games avec Apple concernant le retrait de Fortnite de l ‘«App Store».

Sans surprise, Spotify s’est rangé du côté d’Epic Games, applaudissant la décision d’Epic de «prendre position contre Apple». Extrait d’une déclaration faite à Peter Kafka de Recode:

Nous saluons la décision d’Epic Games de prendre position contre Apple et de faire la lumière sur l’abus par Apple de sa position dominante. Les pratiques déloyales d’Apple ont désavantagé les concurrents et privé les consommateurs pendant bien trop longtemps. Les enjeux pour les consommateurs et les développeurs d’applications, petits et grands, ne pourraient être plus élevés et garantir que la plate-forme iOS fonctionne de manière compétitive et équitable est une tâche urgente aux implications profondes.

Le combat entre Apple et Epic Games s’est rapidement réchauffé au cours de la journée. Ce matin, Epic a ajouté une fonctionnalité à Fortnite qui permettait aux joueurs d’acheter des V-Bucks dans l’application Fortnite avec un paiement direct qui contournait les règles de l’‌App Store‌ interdisant aux développeurs d’accepter des paiements en dehors du système d’achat intégré.

Il s’est avéré être un changement planifié qui a déclenché une réponse rapide d’Apple. Quelques heures après l’ajout de l’option de paiement direct, Apple a retiré l’application Fortnite de l’iOS ‌App Store‌.

Juste après que cela se soit produit, Epic a annoncé un procès pré-préparé contre Apple, accusant Apple d’être un « monstre cherchant à contrôler les marchés, bloquer la concurrence et étouffer l’innovation » et imposant des « restrictions anticoncurrentielles » et utilisant des « pratiques monopolistiques sur les marchés » contre les développeurs ‌‌App Store‌‌.

Epic Games a également partagé un court métrage « Nighteen Eighty-Fortnite » dans le cadre de sa campagne de relations publiques rapide et énergique contre Apple. La vidéo, disponible sur YouTube et dans le jeu Fortnite, est basée sur la publicité emblématique d’Apple en 1984 et appelle les joueurs Fortnite à « rejoindre le combat pour empêcher 2020 de devenir 1984 ».

Lorsque l’application Fortnite a été supprimée de l ‘«App Store», Apple dans une déclaration à MacRumors a déclaré qu’Epic avait bénéficié de «l’écosystème« App Store »et de ses outils, de ses tests et de sa distribution, et que les directives d’Apple« créaient des règles du jeu équitables pour tous. développeurs et sécurisez le magasin pour tous les utilisateurs. »

Il n’est pas encore clair si le procès d’Epic contre Apple, qui appelle à une «injonction» pour les développeurs des politiques et frais d’Apple sur l’App Store, sera couronné de succès, mais il remet les règles de l’App Store sous les projecteurs à un moment où Apple est déjà confronté une enquête antitrust américaine sur l ‘«App Store».

Apple et Spotify ont également eu des différends publics dans le passé, Spotify ayant lancé une plainte contre Apple auprès de la Commission européenne en 2019. Spotify est depuis longtemps mécontent de la réduction de 15 à 30% qu’Apple prend sur les abonnements Spotify, en particulier lorsque Apple ne le fait pas. doivent payer les mêmes frais pour Apple Music.

Apple a fait des concessions dans sa lutte avec Spotify, en lançant une fonctionnalité qui permet à Siri de travailler avec des services non Apple Music. Avec iOS 14, Apple permet également à des services de musique tiers comme Spotify de fonctionner avec le HomePod au lieu d’Apple Music‌.