L’opérateur virtuel Spusu a récemment décidé de poursuivre la promotion nommée jusqu’à nouvel ordre Lune à un prix réduit de 7,90 euros par mois qui fournit jusqu’à 150 Go par mois avec réserve de données.

La version standard de l’offre L-una, disponible depuis l’arrivée de Spusu en Italie à partir du 15 juin 2020, coûterait 13,90 euros par mois. Découvrons tous les détails ensemble.

Spusu a prolongé l’offre L-a jusqu’à une date à définir

A partir du 20 juillet 2020 sur le site il y avait une date d’expiration pour la promo fixée au 6 août 2020. Dans les dernières heures d’hier, le 5 août 2020, l’opérateur a plutôt mis à jour son site officiel en supprimant la référence à la date limite du 6 août 2020 , pour lequel Spusu L-una 7.90 continuera jusqu’à nouvel ordre, sous réserve de modifications.

En détail, Spusu L-a 7.90 comprend des 2000 minutes vers tous les numéros fixes et mobiles nationaux et vers les pays de l’Union européenne (toujours vers les fixes et mobiles), 500 SMS envers tous et 50 Giga du trafic de données, le tout au prix réduit de 7,90 euros par mois. Les offres Spusu n’incluent pas de frais d’activation, alors que le coût de la carte SIM est égal à 9,90 euros avec livraison incluse par courrier Bartolini.

Avec l’offre L-una au prix de 7,90 euros par mois, une réserve de données maximale de 100 Giga est prévue qui, avec la promotion de lancement toujours active, est déjà complète et donc immédiatement disponible dès l’activation. Là Réserve de données Spusu constitue en fait un bundle Giga supplémentaire par rapport à l’offre de base de son offre, qui n’est utilisé que lorsque le Giga s’épuise au cours du mois de référence. Pour en savoir plus, ou toutes les autres offres, visitez le site officiel de l’opérateur.