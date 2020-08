Stardew Valley, le simulateur d’agriculture serein et tranquille, obtient des batailles de tower defense basées sur les vagues grâce à une mise à jour des fans. Stardew Valley a été développé par Eric Barone et sorti en 2016. Le jeu a été inspiré par la série Harvest Moon mais a connu un succès retentissant sur ses propres mérites, se vendant à plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde.

Stardew Valley a toujours été un jeu pacifique. L’objectif du jeu est la ferme du joueur, qu’il améliore au fil du temps en l’agrandissant pour produire plus de cultures et en la mettant à jour avec de meilleurs outils pour en prendre soin plus efficacement. En cours de route, le joueur peut passer du temps à participer à des activités idylliques comme la pêche et à participer à des festivals de la ville avec les charmants habitants de la petite ville pittoresque où ils résident. C’est un jeu compliqué, avec beaucoup de matériaux et d’outils différents à fabriquer, mais ce n’est jamais écrasant parce que tout est si agréable et calme. Bien que le jeu comporte des combats, il est relégué dans les mines, où les joueurs peuvent affronter d’adorables slimes et des créatures similaires.

Fan et modder Aedenthorn change l’atmosphère paisible de Stardew Valley en introduisant un mod appelé Murdercrows. Comme on peut s’y attendre, Murdercrows remanie les épouvantails du jeu en les rendant violents et meurtriers. Chaque variété d’épouvantail du jeu a une attaque qu’elle peut effectuer; l’épouvantail de base tirera des pierres, des «rarecrows» de collection peuvent tirer des flammes, et l’épouvantail le plus précieux du jeu, l’épouvantail Deluxe, tire des projectiles bloblike verts. Deux types d’épouvantails supplémentaires sont ajoutés, les épouvantails d’or et d’iridium, qui ont chacun des attaques encore plus puissantes.

Pour donner à ces épouvantails un débouché pour leurs nouvelles capacités destructrices, Aedenthorn a implémenté une autre fonctionnalité; des hordes de monstres. De 9 h à 18 h, des vagues horaires de monstres de plus en plus puissants apparaîtront pour attaquer la ferme du joueur, détruisant les cultures, les structures et tout ce qu’ils peuvent atteindre. En plaçant stratégiquement des épouvantails, les joueurs peuvent transformer Stardew Valley en un jeu de tower defense, se tenant ferme contre vague après vague de monstres mortels avec leurs épouvantails fidèles à leurs côtés. Dans la description du mod, Aedenthorn mentionne avec humour que l’inspiration pour ce mod était un concours de design d’été avec « vagues » comme thème.

Les mods de jeux vidéo donnent vraiment aux joueurs la liberté de faire à peu près n’importe quoi aux jeux qu’ils aiment. Une expérience de combat basée sur les vagues ne pourrait pas être plus en décalage avec le style original et tranquille de Stardew Valley. Il est peu probable qu’Eric Barone ait envisagé des armées de monstres s’abattant sur la maison du joueur à tout moment du processus de développement. Mais la créativité et l’enthousiasme dont Aedenthorn a fait preuve en créant Murdercrows sont difficiles à nier. Internet offre aux gens une fenêtre vraiment vaste pour s’exprimer, et la communauté en ligne a relevé ce défi en s’exprimant de la manière la plus étrange possible. De mettre un circuit de course Mario Kart dans Breath of the Wild au déchaînement d’épouvantails meurtriers et d’armées de monstres sur les fermiers sans méfiance de Stardew Valley, les moddeurs représentent les coins les plus créatifs d’Internet.

Stardew Valley est disponible sur Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC et plates-formes mobiles.

Source: Mods Aedenthorn / Nexus