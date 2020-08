Les premiers tests de performance du Starlink de SpaceX sont loin de ce qu’Elon Musk a promis pour son «Space Internet». Mais il y a place à amélioration, car il y a pas mal de satellites à lancer avant le lancement commercial du service.

Un utilisateur de Reddit a publié des liens vers 11 tests de vitesse anonymes sur Starlink de SpaceX réalisés avec l’outil speedtest.net. Le service est en cours de test bêta par un groupe de testeurs qui sont tenus de signer des accords de non-divulgation, de sorte que ces résultats pourraient être l’un des seuls exemples de performances réelles. Toujours comprendre que le service en est à ses premiers pas.

La plage de vitesses de téléchargement obtenue de 11 Mbps à 60 Mbps. De meilleurs résultats ont été obtenus en latence, avec des taux de ping variant de 94 ms à 21 ms appréciables. Rappelons qu’Elon Musk avait promis d’offrir aux utilisateurs une bande passante de 1 Gbps et une latence inférieure à 20 ms dans la présentation de son Space Internet devant la Federal Communications Commission.

Ces résultats sont difficiles à évaluer et cela dépend de qui nous comparons. D’une part, ils sont bien en deçà de ce qui était promis et de ce qu’offre un service fibre moderne, mais d’autre part, sont bien meilleures que les connexions satellites classiques, en particulier dans les latences. Les réseaux satellites plus anciens offrent de très mauvaises latences, de 600 ms à 2000 ms. Nous devrons attendre la mise en œuvre complète avant que le service n’atteigne la disponibilité commerciale.

SpaceX Starlink

Le projet de Musk est le plus ambitieux et le plus avancé dans la course de «l’espace Internet». Services Internet haut débit depuis l’espace, qui est un nouveau terrain de jeu pour l’industrie des télécommunications et plusieurs entreprises ont des projets en cours. Amazon avec la division spatiale de la société de Jeff Bezos, Blue Origin, et d’autres sociétés telles que Kepler, Télésat Canada, OneWeb, LeoSat ou l’espagnol Hispasat.

Le projet Space X envisage une méga-constellation de jusqu’à 12 000 satellites (initialement prévu jusqu’à 42 000), bien qu’il n’en faudrait qu’environ 800 pour pouvoir offrir une couverture Internet « modérée » (selon les mots de Musk) et environ 1 500 pour une start-up efficace (limitée) qui devrait commencer avant la fin de 2020 .

Les satellites Starlink se déplacent sur une orbite de 550 km. Ils ont la taille d’une boîte à chaussures et fonctionnent sur un réseau maillé qui fonctionne dans le spectre de 40 GHz à 75 GHz pour communiquer entre eux, tout en utilisant les fréquences radio Ka / Ku pour envoyer le signal aux récepteurs terrestres.

SpaceX a l’avantage sur le reste d’avoir sa propre rampe de lancement de satellite et a lancé des unités à un rythme impressionnant depuis un an. Musk a promis 1 Gbit / s pour les utilisateurs terrestres presque partout dans le monde. Nous devrons attendre le déploiement final.