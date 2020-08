Le scénario pour les PME en ce moment est sans aucun doute compliqué, comme nous l’avons partagé récemment, plus de 60% de ces entités au Mexique ont des problèmes de liquidité liés à la pandémie, c’est pourquoi il est considéré comme important de trouver des actions qui peuvent être rentable pour résoudre les problèmes. Compte tenu de cela, nous examinons ici quelques stratégies de marketing qui peuvent être d’une grande aide pour ces types d’entreprises.

Selon Lyfe Marketing, voici les stratégies marketing les plus rentables dont les petites et moyennes entreprises peuvent aujourd’hui profiter:

Optimisation des moteurs de recherche (SEO)

Selon la source, cela peut être considéré comme l’une des stratégies de marketing les plus importantes pour les petites entreprises. Comme vous le savez, le référencement est le processus qui consiste à optimiser la structure d’un site et son contenu pour faciliter son analyse ou sa lecture par les moteurs de recherche et il est mieux positionné. En apportant de petites modifications au site et en développant un contenu axé sur des mots-clés pertinents, vous pouvez mieux vous positionner dans des espaces comme Google, qui génère des opportunités telles que générer du trafic vers le site, puis le convertir.

Le référencement est particulièrement pertinent car les consommateurs à la recherche de marques à acheter, recherchent généralement localement à partir de leurs appareils pour trouver différentes entreprises. En optimisant votre site et votre contenu pour les recherches locales, vous pouvez améliorer vos chances d’apparaître dans ces résultats de recherche.

Le point de départ de cette stratégie est de réaliser un audit SEO pour connaître l’état actuel du site et de son contenu. À partir de là, vous pouvez travailler pour optimiser les choses et avoir un cadre de référence pour comprendre s’il y a eu des améliorations.

Marketing de contenu

Le marketing de contenu, selon la source, est au centre de nombreuses stratégies marketing des PME. Comme vous vous en souvenez peut-être, le marketing de contenu est le processus de création et de publication d’un contenu de qualité qui est pertinent pour le public cible et ajoute de la valeur aux consommateurs.

La clé pour développer un bon contenu est de savoir ce qui compte pour le public par rapport à l’entreprise, y compris des aspects tels que les défis, les besoins et les désirs.

Contrairement aux stratégies payantes, le marketing de contenu est une stratégie axée sur les performances à long terme. Le contenu peut être utilisé pour améliorer le référencement. Cependant, il est également bénéfique de renforcer la confiance avec le public, de promouvoir une image positive de la marque et de renforcer les relations avec les prospects et les clients.

Selon la source, le marketing de contenu offre un retour sur investissement attractif pour quiconque l’utilise car il peut continuer à être partagé. Et la promotion des matériaux longtemps après la publication initiale des pièces.

Publicité PPC

La publicité PPC ou pay-per-click est un modèle publicitaire qui permet aux petites entreprises de diffuser leurs annonces auprès des personnes qui recherchent en ligne des produits ou services pertinents auxquels elles sont liées.

En fait, le PPC fonctionne comme ça, les entreprises paient chaque fois qu’un consommateur clique sur le contenu des publicités.

Bien que des espaces comme Facebook et d’autres plates-formes publicitaires aient ce modèle, il est important de se concentrer sur le PPC de Google et d’autres moteurs de recherche.

Comme dans le cas de l’une des stratégies marketing que nous avons vues auparavant, le référencement, les mots-clés jouent un rôle important dans les campagnes PPC, car vous devez enchérir sur des mots-clés qui peuvent être pertinents car ils sont utilisés par les prospects. .

Selon la source, Google Ads est la plate-forme la plus populaire pour la publicité au paiement par clic, car la plupart des consommateurs utilisent Google pour rechercher des produits et des services, c’est donc un bon point de départ pour la stratégie.

Publicité Facebook

Maintenant, en parlant de Facebook, dans ce réseau social, le développement de la publicité peut également être important pour les petites et moyennes entreprises. Cela est dû au nombre important d’utilisateurs qui peuvent être atteints au sein de la plate-forme. Les données les plus récentes indiquent que Facebook compte déjà plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs par mois, alors qu’il y a au moins 2 millions de PME qui développent de la publicité sur la plateforme.

Cela n’est pas surprenant car, comme le souligne la source, les publicités Facebook sont l’un des moyens les plus efficaces et les moins coûteux de promouvoir des produits auprès de presque tous les publics de niche.

Quel que soit votre secteur d’activité ou votre marché cible, il y a de fortes chances que vous puissiez atteindre vos acheteurs cibles sur Facebook.

Parmi les principaux avantages des publicités figurent ici les options de ciblage dont vous disposez, Facebook peut réduire la taille de l’audience afin que seuls les consommateurs les plus pertinents puissent voir le contenu des publicités.

Marketing des médias sociaux

Bien qu’elle puisse être liée au point précédent, cette avant-dernière des stratégies marketing que nous verrons doit être abordée dans une perspective plus générale. Et c’est que l’utilisation des canaux de médias sociaux pour atteindre et impliquer le public cible n’est plus seulement une option, ils sont une section cruciale. Les marques et les petites entreprises ne doivent pas se demander si elles doivent utiliser ces canaux, elles doivent se demander combien de temps et de ressources elles prévoient de consacrer à l’augmentation de la taille de leur audience et au renforcement des relations avec les clients potentiels et les clients existants.

Le processus de travail avec les réseaux sociaux commence par définir ceux qui seront exploités, pour cela, il est important de comprendre leurs différences et leurs principales caractéristiques.

Une fois que vous avez une idée des réseaux qui seront choisis, il est important de définir les types de contenu qui seront publiés et la fréquence à laquelle cela sera fait. Pour cela, il peut être d’une grande aide d’être accompagné d’un calendrier éditorial.

Sur notre site, vous pouvez trouver plus de notes concernant les points que vous devez couvrir pour créer une bonne stratégie de marketing sur les réseaux sociaux.

Publicité par e-mail

Enfin, le marketing par e-mail est également l’une des meilleures stratégies pour les petites entreprises. Ces entités doivent considérer qu’il est hautement improbable que les consommateurs achètent la première fois qu’ils visitent le site Web de l’entreprise, il est donc crucial d’avoir un moyen de se reconnecter.

Une fois que vous avez les informations de contact des visiteurs, vous pouvez les nourrir et le courrier électronique peut être un excellent moyen de nourrir précisément les prospects qui finissent par devenir des clients.

Selon la source, 40% des spécialistes du marketing considèrent les prospects de marketing par e-mail comme des prospects de haute qualité.

Le défi de cette stratégie est d’obtenir les coordonnées des consommateurs. Cependant, il existe diverses tactiques qui peuvent être mises en œuvre, comme le travail avec les bosses de plomb, qui sont considérées comme des offres attrayantes auxquelles les consommateurs peuvent accéder en échange de leurs informations.

Avec les informations, vous commencerez à remplir la liste des contacts commerciaux et avec cela, il sera possible de commencer à concevoir des campagnes de marketing par e-mail.

ABONNEZ-VOUS AU CONTENU PREMIUM POUR SEULEMENT 299 $