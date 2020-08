Avez-vous déjà vu un vaisseau spatial se propulser dans la stratosphère? Eh bien, dans l’article suivant, nous voulons vous montrer quelques stratégies visant à tirer sur le visibilité en ligne de votre entreprise de la même manière qu’un vaisseau spatial quitte notre planète dans l’espace. Et pourquoi ce parallèle? Parce que, comme une startup, un vaisseau spatial prend beaucoup de carburant pour décoller, puis il peut récolter les fruits de ce sacrifice initial.

On le sait, pour les entreprises qui font leurs premiers pas, la visibilité est importante. Même le produit de confinement de la pandémie de coronavirus a fini de renforcer cette tendance croissante. Et les conclusions sont évidentes: si nous n’avons pas une bonne visibilité sur Internet, c’est-à-dire dans les moteurs de recherche, il est probable que nous n’atteindrons pas de nouveaux clients, et notre base de consommateurs ne croîtra pas.

En fait, jetez un œil aux données de Google. Ce n’est qu’en 2019, alors que la mobilité mondiale était normale, que le moteur de recherche principal a reçu près de 2,3 milliards de recherches. De plus, on estime que 1 recherche sur 5 était liée à de nouveaux sujets. Cela signifie que les internautes essaient constamment de se renseigner sur des sujets qui dépassent leurs connaissances antérieures. Pour ceux qui ont une entreprise, c’est l’occasion de devenir visible et de gagner de l’argent.

L’importance des SERPs

Pour une startup à la recherche d’une grande visibilité, les SERPs sont indispensables. Lorsque nous en parlons, nous nous référons aux résultats affichés sur une page de moteur de recherche, comme Google lui-même. Cet acronyme, qui fait référence à la page de résultats des moteurs de recherche, est ce qui définit, à plusieurs reprises, quel est notre niveau de visibilité.

Les pages qui parviennent à bien se classer parmi les résultats des moteurs de recherche bénéficient de multiples avantages:

Ils deviennent crédibles pour les pages à plus forte visibilité L’image de marque est renforcée La relation entre investissement et dividendes est très positive

Bien entendu, à partir de ces notions initiales, nous constatons que l’amélioration de notre position initiale est une question d’activation de différentes stratégies de visibilité en ligne. Bien que l’obtention de résultats durables puisse prendre des années, vous serez en peu de temps en mesure d’améliorer considérablement votre position actuelle.

Pour que votre startup soit visible aux yeux de vos clients, vous devez vous rendre là où se trouvent ces clients potentiels de votre produit ou service. De manière générale, nous pouvons identifier quatre stratégies qui peuvent être mises en œuvre pour atteindre ces résultats, et nous les analyserons dans les lignes suivantes.

Stratégies essentielles la visibilité en ligne de votre entreprise

Nous pourrions alors dire que les stratégies de base pour votre visibilité en ligne sont les suivantes:

Optimisation des moteurs de recherche ou promotions payantes SEO Influence Building ou Networking Brand Building

Essayons de creuser un peu plus profondément chacun d’eux.

Optimisation des moteurs de recherche ou SEO

Avoir un référencement optimisé prend de nombreuses heures, nous n’allons pas vous mentir. Mais, une fois que vous le faites, la valeur à long terme qu’elle offre en vaut la peine. Comme la plupart d’entre vous le savent déjà, le référencement fait référence à un ensemble de tactiques mises en œuvre pour améliorer le classement d’une page dans les moteurs de recherche.

Bien sûr, il existe des stratégies de référencement efficaces qui abordent l’utilisation de mots-clés et d’expressions, mais aussi de nombreux autres aspects. Par exemple, il est très important que vous proposiez un contenu de qualité, informatif ou divertissant, que les clients ne peuvent pas trouver sur d’autres sites. Vous devez considérer que, dans le monde du référencement, le contenu qualitatif l’emporte toujours sur le contenu quantitatif. Gardez toujours cela à l’esprit.

Tirez parti des divers outils en ligne pour valoriser le travail de recherche que vous avez effectué. Passez en revue les mots ou expressions que les gens recherchent le plus. Créez des liens entre vos publications et avec d’autres publications de premier plan provenant de représentants du même secteur ou complémentaires de la vôtre. Participez aux forums et aux réseaux sociaux en contribuant à ce que vous avez à dire, de manière naturelle.

Promotions payantes

Le SEO étant une tâche qui commence à donner des résultats à moyen terme, quelle que soit notre efficacité, il peut être nécessaire de recourir à des méthodes plus directes. Après tout, les entreprises sont sous pression pour mettre le produit ou le service sur le marché dans les plus brefs délais.

Pendant que vous travaillez à générer du trafic organique pour les mois suivants, ce qui peut vous prendre environ six mois, il est important de miser sur des promotions ou des campagnes payantes comme tremplin. À l’heure actuelle, Google offre un retour sur investissement de 8: 1, c’est-à-dire 8 dollars saisis pour chaque dollar dépensé. Comme il est clair, c’est un investissement qui en vaut la peine.

En ce qui concerne les mécanismes les plus sûrs pour les promotions payantes, des annonces de recherche, des annonces graphiques, des annonces de reciblage, etc. apparaissent. Tout dépend de votre rôle.

Création ou mise en réseau d’influence

Même dans le monde numérique, où une startup doit de plus en plus servir ses clients en ligne, les compétences des réseaux peuvent vous aider à renforcer les relations. Pour cela, il existe des conférences virtuelles dans lesquelles une poignée d’orateurs interagissent avec les participants par vidéo ou par chat. Ce sont les soi-disant webinaires. Vous pouvez en profiter pour faire connaître vos propositions, idées, etc.

Il existe différentes alternatives pour vous renforcer dans ce domaine, comme vous montrer lors de telles conférences, profiter du marketing d’influence, montrer vos produits sur des sites comme Pinterest, parier sur des partenaires de distribution, etc. Tout ce qui contribue à vos relations doit être inclus dans les stratégies pour booster la visibilité de votre entreprise. En passant, cela vous aidera dans la prochaine étape: créer une marque.

Construction de la marque

Comment puis-je savoir quelle est la valeur de ma marque? Il existe un moyen simple de le savoir: c’est le montant d’argent supplémentaire que les consommateurs sont prêts à payer pour consommer quelque chose que vous avez produit. Pensez juste une seconde pour comprendre qu’Apple en est l’un des meilleurs exemples.

Si vous avez l’intention d’améliorer la visibilité en ligne de votre entreprise pour renforcer votre marque, vous devrez fournir un bon produit, puis compter sur les avis positifs de vos clients. Des études récentes montrent que les nouveaux consommateurs font confiance à la fois aux avis en ligne et aux recommandations personnelles. Aussi, ils ne s’arrêtent pas à la deuxième revue, mais en analysent plusieurs avant de se décider.

Que vous puissiez bien travailler vos réseaux sociaux est également important. En fin de compte, plus votre contenu est beau, plus ils sont susceptibles de le partager. Plus ils les partagent, plus ils sont susceptibles de les consommer. Et plus ils en consomment, plus les gens voudront être votre client.

Et vous, travaillez-vous déjà sur ces stratégies pour booster la visibilité en ligne de votre entreprise?

