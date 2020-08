Le lancement du Duo de surface Cela pourrait être plus qu’imminent et bientôt nous pourrions voir à quoi ressemblera le nouveau « Smartphone » de Microsoft. Aujourd’hui, nous obtenons des rendus qui nous montrent à quoi ressemblerait la conception finale de l’appareil, qui diffère sur certains points de ce qui a été initialement présenté par la société lors de sa sortie.

Le filtrage des images nous vient grâce à Evan Blass, qui a publié plusieurs rendus qui correspondent au terminal provenant de la main de l’opérateur américain AT&T, où ils nous montrent l’extérieur et l’intérieur du Surface Duo. Grâce à eux, nous pouvons voir que la conception finale de cet appareil aura un flash à côté de sa caméra interne, qui se trouve dans la partie supérieure droite de l’écran.

En tant que bon appareil Android, sur l’écran Surface Duo, nous voyons qu’il a le Dossier Google et le dossier Microsoft correspondant. Les applications phares des deux sociétés y seraient localisées. Même avec cela, nous voyons également les accès à la Google Play Store et YouTube, et Microsoft Edge, Teams, LindekIn et OneNote.

Bien que Blass affirme que ces images appartiendraient au « Microsoft Surface Duo pour AT&T », bien qu’il n’y ait aucune marque ou mention de l’opérateur dans le terminal. Nous ne voyons pas non plus de spécifications, mais selon les confirmations et les rumeurs, nous serions confrontés à un terminal avec deux écrans de 5,6 pouces avec un seul appareil photo de 11 mégapixels. Votre processeur devrait être un Snapdragon 855 avec 6 Go de RAM et options de stockage de 64 Go, 128 Go et 256 Go. Apparemment, cela sera maintenu avec une batterie de 3460 mAh avec une charge USB de type C.

Ces images pourraient montrer que le lancement du Surface Duo n’est peut-être pas loin, nous serons donc très conscients des mouvements de Microsoft.